Røa Senter med nye planer for Esso-tomten

Røa Senter skal utvikle Esso-tomten, og allerede før en strek er tegnet, inviteres de som vil, til å komme med innspill til hvilke funksjoner bygget skal inneholde og hvordan det kan se ut.

Publisert: 11.09.2020 kl 13:55

Hva skjer på Essotomten?

Røa Senter AS har kjøpt Esso-tomten og skal skape en ny og spennende del av det blomstrende Røa sentrum. Bensinstasjonen vil være i vanlig drift frem til 2022/23, og deretter vil det foregå saneringsarbeid og bygging.

– Men først av alt vil vi høre med innbyggere og brukere av Røa senter og området, hva de mener dette nye bygget bør inneholde, sier Hans Haram, i Røa Senter AS. Dette gjør man ved å gå inn på roasenter.no, så kan man svare på en spørreundersøkelse der.



Hva vil vi med området?

Åpent, lyst og tilgjengelig, med gode gangakser som knytter hele Røa sammen. Sammen med et godt spekter av tilbud vil det skape trivsel og føre til at flere bruker mer tid i området. Vi mener at et godt sted å være, er et sted som kan huse ulike generasjoner, ha aktiviteter fra tidlig til sent, og være et sted som brukes til ulike gjøremål i løpet av en dag og en uke. Røa Senter AS vil skape et bygg og et område som møter nettopp denne visjonen.

Hva er viktig for deg?

Røa Senter AS vil invitere til åpne prosesser med innspill, for å være sikre på at vi treffer planken med det nye bygget vi skal lage. Vi ønsker at bygget skal romme det som er viktig for de som bor i og bruker området. Mulighetene for å skape et attraktivt og spennende Røa, både for innbyggere og besøkende, er nært, og vi jobber nå strategisk for å samle innspill fra ulike deler av befolkningen.

Fra før sommeren har vi invitert ulike deler av lokalmiljøet til å komme med innspill, og vi ser allerede at det skaper entusiasme og engasjement. Derfor spør vi nå åpent alle som ønsker å komme med innspill: Hva er dine ønsker og behov for å skape et best mulig Røa Senter, og hva er det beste for Røa som helhetlig område?

Hva skjer fremover?

Frem til 15.10.20 kan alle som vil, gi sine innspill på roasenter.no. Innspillene samles til en rapport som vi deler på www.roasenter.no. Så gjenstår grundig arbeid med å oversette drømmer og behov til en konkret bygningsstruktur og områdeutforming. Dette blir veldig spennende, og et nyskapende arbeid som vi setter stor pris på at mange deltar i!