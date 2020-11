«Røa, quo vadis?»

«Vi håper på livslunge, kvalitet for medmennesker og et trivelig Røa med sol og lys og grøntareal og noen av de gamle, tidstypiske og identitetsskapende husene. Vi har tro og håp, og føler ikke avmakt. Men vi ser at kapitalinteressene er sterke. Kan fornuften seire? Kan man finne kompromisser?» skriver Terje Bjøro.

Publisert: 05.11.2020 kl 12:25

Ja, Røa, hvor går du hen? Hvordan skal du utformes? Hvordan skal det bli for oss menige, for beboere, for næringsdrivende osv.? Kan vi få beholde noe stedsegenhet? Eller skal alt det gamle rives og blokkifiseres?



Vi i aksjonsgruppen REDD GAMLE RØA har et håp, og vi har innspill til Plan- og bygningsetaten og utbyggerne. Og vi håper politikerne både i bydel og bystyret samt byantikvar vil lytte, tenke seg om og gjøre grep fremtiden er tjent med. Vi håper på livslunge, kvalitet for medmennesker og et trivelig Røa med sol og lys og grøntareal og noen av de gamle, tidstypiske og identitetsskapende husene. Vi har tro og håp, og føler ikke avmakt. Men vi ser at kapitalinteressene er sterke. Kan fornuften seire? Kan man finne kompromisser?

Aksjonsgruppen hadde i 2018 et folkemøte i Samfunnshuset. Der møtte politikere fra alle partier, og de fleste ønsket bevaring av trehusene. Salen var full og vel så det. Klara på 13 uttrykte til applaus at hun var stolt av å ha vokst opp på Røa, at hun ikke ville ha høye bygninger, og at hun ville kunne vise sine barn en dag at vi har de fineste trebygningene med den beste historien.

Høyres Pia von Hall var positiv, Venstres Espen Ophaug likeså, MDGs Harald Nissen sa at han heiet på oss, solid støtte kom fra FrPs Camilla Wilhelmsen. På vegne av REDD GAMLE RØA leverte vi året efter, i september 2019, inn 1540 underskrifter til rådhuspolitikerne fra folk som ønsket bevaring. Vi bad om at det «endelige» Røa måtte se annerledes ut enn de skissene utbygger hadde offentliggjort. Og vi presiserte at det er et politisk ansvar å bevare historiske spor og skape livslunger og rekreasjonsområder i en travel by og et travelt byområde.

Skanska har nå sendt ut nabovarsel med detaljerte beskrivelser av nye bygg på tomtene i Griniveien 4a, 4b og 6 samt Vækerøveien 201 og 203. Her er byggeplaner justert, her er blokker med gjennomsnitt 4 etasjer og ikke høyhus, men her er riving av det eldste huset i Vækerøv 201 som ble bygget i 1834 (opprinnelig våningshus på eiendommen Nordengen og skilt ut fra Søndre Rød gård ) og Griniveien 6 (oppført som skyss-stasjon på 1800-tallet) forutsatt. Denne klyngen med vitale og historiske hus som kan utvikles, gi varme, vise historien og ha et grønt areal rundt, ønsker utbygger å fjerne. Det bekrefter Oddvar Svartdal på vegne av Skanska i Akersposten.

Røa Vel v Anne Vik advarer, og aksjonsgruppen må bare beklage at byantikvaren ikke fikk gjennomslag da området ble regulert i 2004. Den gang kan det ha skjedd en saksbehandlingsfeil da bygningene ble oversett ved gjennomføring av SEFRAK (Sekretariat for registrering av faste kulturminner i Norge), en undersøkelse gjennomført i årene 1975-95. Her må de antikvariske myndigheter nå på banen.

Bevaring av de historiske husene vil måtte medføre omregulering. Det må politikerne nå gå inn for. Her kan bevares, og her kan bygges. Her kan omforente løsninger finnes. Men vi vil på det sterkeste advare mot å å akseptere utbyggers planer uten å gå inn for endring og en tidsriktig omreguleringsprosess.

Terje Bjøro

Aksjonsgruppen REDD GAMLE RØA

Medforfatter til RØA MOT ÅR 2000