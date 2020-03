River småhusbebyggelsen - blokker i stedet

Byrådet får vedtatt blokkbebyggelse, selv om deres etater advarer mot planene.

Publisert: 05.03.2020 kl 15:45

HOLMENKOLLEN: Onsdag denne uken ble planene om ny blokkbebyggelse i Sætra vei, like i nærheten av Holmenkollen stasjon, vedtatt av bystyrets byutviklingsutvalg. Byrådspartiene vedtok det fremlagte planforslaget sammen med Rødt. Høyre og Venstre i utvalget stemte imot.

Les også: Får bygge lavblokker og rekkehus i skogområde

I strid med mye

Vedtaket innebærer at tre småhus/villaer rives og erstattes med 4 boligblokker med 30 leiligheter, til dels i et sammenhengende skogområde. Plan- og bygningsetaten anbefalte ikke forslaget

Plan- og bygningsetaten vurderer at planforslaget gir for høy utnyttelse og bebyggelsen som lite tilpasset landskap, terreng og eksisterende omkringliggende småhusbebyggelse. Planforslaget er i strid med Holmenkollplanen, kommuneplanens juridiske arealdel og kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi. Etaten legger særlig vekt på prosjektets synlighet med hensyn til fjernvirkningen og bruddet på åsens grønne profil.

Byantikvaren har også frarådet prosjektet på bakgrunn av påvirkningen av den grønne profilen.

Saken fortsetter under bildene

Plan- og bygningsetaten mener blant annet at ny bebyggelse ikke er tilpasset omkringliggende bebyggelse.

FJERNVIRKNING: Arkitekten viser planlagt bebyggelse (innrammet) og bebyggelsen som tidligere er vedtatt i Oberst Angells vei (på oversiden).

Kan godtas

Byrådet derimot skriver i sitt forslag til vedtak: Byrådet vurderer at planforslaget holder seg innenfor de føringer som bystyret har gitt for et revidert prosjekt og mener planforslaget kan godtas også sett hen til øvrige overordnede hensyn. Planforslaget legger rammer for gode boliger, som samtidig vil bidra til en mer variert boligsammensetning i området. Byrådet anbefaler planforslaget.

Les også: Utbygger får ikke rive i dette området

Ikke stasjonsnært område

Per-Trygve Hoff er en av Høyres representanter i byutviklingsutvalget.

- Byrådspartiene og Rødt åpner opp for større blokkbebyggelse i Holmenkollen. Det begrunnes blant annet med nærheten til Holmenkollen stasjon, selv om denne ikke er definert som stasjonsnært område i byrådets siste kommuneplan. Dette føyer seg inn i byrådets ønske om å bygge blokker langs Holmenkollbanen, selv om småhusområdene her er beskyttet av Holmenkollvedtektene. Man skal huske at Holmenkollplanen har sin bakgrunn i ønsket om å beskytte åsens grønne preg sett fra byen. Senere har det også vært et politisk ønske om å bevare småhusbebyggelsen i ytre by. Byrådet har varslet en revisjon av Holmenkollvedtektene. Denne nye blokkbebyggelsen gir dessverre signaler om hva vi kan vente oss i området i fremtiden, sier Hoff.

Han er også bekymret for alle de store byggeprosjektene som vedtas på Voksenkollen, i grensen mot marka.

- Her er det blant annet flere områder som omreguleres fra institusjonsformål til boligformål og som tar av naturområdene. Historisk sett ble store grøntdrag sikret gjennom dem som opprettet og bygget viktige institusjoner på Voksenkollen. Nå forsvinner disse over tid, sier Hoff.

Følg Akersposten på Facebook