River praktvilla for to lavblokker

Byantikvaren i Oslo fraråder riving av en praktvilla i et småhusområde. Med dispensasjoner fra småhusplanen får utbygger føre opp to lavblokker i et blokkfritt område.

Publisert: 11.12.2021 kl 11:00

I Olav Aukrusts vei har en utbygger fått rammetillatelse av Plan- og bygningsetaten til å bygge to tremannsboliger. Det innebærer rivning av villaen på tomten. Den ligger i nærheten av "dominotomtene", som Akersposten har omtalt i flere omganger. I denne delen av Olav Aukrusts vei er det småhusplanen som gjelder.

Byantikvaren fraråder

Den arkitekttegnede villaen i Olav Aukrusts vei er ikke oppført på Gul liste. Det betyr også at villaen ikke har noen form for vern, utenom det som ligger i småhusplanens reguleringsbestemmeler. Byantikvaren fraråder likevel rivning av boligen, selv om etaten ikke har den på Gyl liste.

I sin redegjørelse skriver Byantikvaren:

Den påkostede villaen ble tegnet av Homlong og Raknestangen i 1979, for fru og herr Furulund. Eiendommen er ikke oppført på Gul liste, da dette er et område Byantikvaren i liten grad har hatt kapasitet til å kartlegge. Homlong og Raknestangen drev i mange år et svært allsidig arkitektfirma som tegnet alt fra kirker og boliger, til campinghytter i Geiranger. Et kjennetegn ved arbeidene deres, er at de er godt tilpasset terrenget og miljøet rundt. Dette gjelder også for de to villaene arkitektene tegnet til Olav Aukrusts vei. Huset har flere nivåer, garasjen ligger lavere i terrenget og dette er gode eksempler på terrengtilpasset og eksklusiv arkitektur. Det er brukt materialer av høy kvalitet. Dette er med på å bevare områdekarakteren og viser god tilpasning. Huset har kulturminneverdi da det viser høye material- og arkitektoniske kvaliteter i en periode hvor langt de fleste boligene var ferdighus fra store leverandører slik som Block Watne. Arkitektonisk er bygningen godt gjennomarbeidet med et umiskjennelig preg av samtiden, og med høy kvalitet i detaljering og materialbruk. Huset er tilsynelatende svært lite endret siden byggeåret og ser ut til å ha det aller meste av sine opprinnelige bygningsdeler intakt. Byantikvaren finner ikke å kunne prioritere eiendommen med sikte på et formelt vern, men vil som kommunes faglige rådgiver i kulturminespørsmål fraråde riving på dette grunnlaget.

UTSNITT: En del av villaen som følger utbyggers fotodokumentasjon

Store protester

Det har vært store protester mot prosjektet fra nærområdet. Uttalelser fra nabolaget peker blant annet på småhusplanens reguleringsbestemmelser som blant annet sier:

Nye tiltak skal ha småhuskarakter og størrelse/volum tilsvarende eksisterende bebyggelse i nærområdet. Flertallet av følgende formingsfaktorer skal hentes fra eksisterende bebyggelse: Høyde, lengde/bredde, grunnflate, volumoppbygging, takform og materialbruk, hvorav takform og/eller materialbruk skal være et av elementene. I nærområder med ensartet bebyggelse skal alle ovennevnte formingsfaktorer hentes fra eksisterende bebyggelse.

I SMÅHUSOMRÅDE: Nabolaget spør om Plan- og bygningsetaten kan se lavblokker med flate tak og takterrasser i dette området. Google Maps

ILLUSTRASJON: Lavblokkene ses midt i bildet. Ill.: Crux Arkitektur

Nabolaget reagerer på dispensasjon fra høydebestemmelser. De peker på at det ikke er boliger med flate tak med takterrasser i området. Prosjektet er ikke tilpasset øvrig bebyggelse. De protesterer også mot store terrengendringer i forbindelse med anlegg av underjordisk garasje og at viktig vegetasjon vil bli rammet. Det vises også til at tomten ikke er innenfor stasjonsnært område, hvor kommuneplanens samfunnsdel legger til rette for fortetting.

Nabolaget viser også til byrådets varsling om revisjon av småhusplane, som de mener bør være retningsgivende for vurdering av nye prosjekter:

Intensjonen med revisjon av småhusplanen er å ta vare på historiske og grønne kvaliteter i disse områdene. Revisjonen av småhusplanen skal også bidra til å skjerme småhusområdene for ytterligere fortetting, og sørge for et sterkere vern av de grønne verdiene når det det bygges innenfor småhusplanen. Videre skal småhusområdenes karakter og kvaliteter bevares.

Samtidig peker de på oppkjøp av tomter i nærområdet, som de mener er i ferd med å omdanne småhusområdet.

