Riksadvokaten har konkludert om politiets tvangsmiddelbruk

Kravet om skjellig grunn til mistanke er i all hovedsak oppfylt, konkluderer riksadvokaten. Like fullt er det usikkerhet rundt deler av regelverket som gjelder politiets tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker. Det viser en rapport fra riksadvokaten, som vil følge funnene opp med ulike forbedringstiltak og en ny undersøkelse i løpet av 2022.

Publisert: 14.02.2022 kl 16:44

Statsadvokatene har, på oppdrag fra riksadvokaten, undersøkt om politiets tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker var i overensstemmelse med de føringer og direktiver som er gitt i riksadvokatens brev 9. april 2021.

Kravet om skjellig grunn til mistanke er i all hovedsak oppfylt, men det er usikkerhet rundt deler av regelverket som gjelder politiets tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker. Det viser en rapport fra riksadvokaten, som vil følge funnene opp med ulike forbedringstiltak og en ny undersøkelse i løpet av 2022.

Dette skriver Riksadvokatembetet i en pressemelding mandag. Formålet med undersøkelsen har vært å fremskaffe kunnskap om politiets tvangsmiddelbruk, og hvor det eventuelt bør settes inn fagledelsestiltak for å bringe politiets praksis i samsvar med de gjeldende føringer og direktiver. Undersøkelsen har omfattet intervjuer med relevant personell ved politidistriktene, en gjennomgang av politiets rutiner og en gjennomgang av utvalgte saker.

Totalt er 925 saker undersøkt.

– Norske borgere skal være trygge på at deres rettssikkerhet er i varetatt ved bruk av tvangsmidler som ransaking. All etterforsking skal forfølge et relevant etterforskingsformål, målt mot hva den konkrete mistanken i saken gjelder. Vi vil nå følge opp med blant annet opplæringstiltak, samt gjennomføre en tilsvarende undersøkelse for saker anmeldt etter vårt klargjørende direktiv 9. april i fjor, sier riksadvokat Jørn Maurud.

Politidirektoratet skriver i en pressemelding at et viktig formål med riksadvokatens brev 9. april 2021 var å klargjøre hvilke regler som gjelder for politi og påtalemyndighet i dag. Riksadvokaten har gjennomført en etterlevelseskontroll, og det er viktig at riksadvokaten som øverste fagmyndighet gir slike presiseringer, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektoratet har iverksatt flere tiltak og jobbet systematisk med å tilrettelegge for økt kompetanse for å sikre god oppfølging av føringene i riksadvokatens brev av 9. april.

Gjennom utdanning, opplæringstiltak, evaluering, systematisk erfaringslæring, gode rutiner og notoritet, skal politiet sørge for etterlevelse av gjeldende lover og regler og en enhetlig og profesjonell tjenesteutøvelse.

– Politiet skal fortsatt forebygge og avdekke narkotikakriminalitet. Her gjør både tjenestepersoner i politi og påtalemyndighet i hele landet en veldig viktig jobb. Så er det direktoratets jobb å påse at mannskapene har den kompetansen og tryggheten de behøver for å gjøre den jobben. Men det vil alltid kunne oppstå uheldige enkelthendelser. Politiet har en systematisk gjennomgang av slike saker, blant annet fra Spesialenheten, for å sikre læring og forebygge nye tilfeller, avslutter Bjørnland.