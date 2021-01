– Respekten for det som er farlig, ser ut til å ha blitt helt borte

De advarer, setter opp sperringer av skilt. Likevel kryr det av randonné-entusiaster mellom tråkkemaskinene i Wyllerløypa. – Det er blitt stadig vanskeligere å gjøre jobben vår, sier tråkkemaskinsjefen.

Publisert: 15.01.2021 kl 12:25

WYLLER: – Vi har satt opp tausperring nederst og store, gule skilt med advarsler. Det hjelper ikke, sier tråkkemaskinsjef Mads Mørch. Han har kjørt tråkkemaskin i Oslo Vinterpark, nå Skimore Oslo, i 18 år og har aldri vært så redd for ulykker som nå.

Torsdag kveld telte mannskapet hans opptil 300 mennesker som ønsket å benytte seg av alpinanlegget etter åpningstid. De fleste bedriver randonee. Det betyr at de tråkker opp bakkene med skiene på ryggen og står på ski ned igjen.

– Det virker som om dette boomer akkurat nå, sier Mørch og mener at trenden ble forsterket da anlegget ble korona-stengt i mars i fjor. Da var det fritt frem for å ta i bruk alpinbakkene til randonee.



– Og det var jo helt greit. Men nå er det helt uforsvarlig, sier tråkkemaskinsjefen. Han beskriver en jobbhverdag for mannskapet som inneholder frykt for at ulykker skal skje.

– I går kveld skjøv jeg snø i det nederste henget i Wyller. Jeg så en skygge. Det var en mann som hadde tatt av seg skiene og gikk oppover. Jeg spurte hva han tenkte på nå. Jeg sa det var livsfarlig. Det hadde han ikke tenkt på, sa han. Selv hadde jeg aldri gått opp der. Det raste jo kjempestore snø- og isklumper rundt ham.

– Vi jobber jo også noen ganger blindt og kjører for eksempel bak store hauger med snø. Vi flytter på hauger på 3-4-500 kilo av gangen. Hvis det er folk bak haugene, og de får det på seg, er det potensielt dødelig, sier Mørch.

Nestenulykker

Han forteller at de har opplevd noen nestenulykker, for eksempel med de opptil 1200 meter lange wirene de bruker når de jobber i bratte heng i bakken.

– Det var en person som kjørende nedover på ski og med hodelykt. Han traff metallwiren rett over støvlene. Det var flaks. Hadde han fått den i halsen, kunne det vært veldig farlig.

Han forteller at de stadig er i dialog med dem som benytter anlegget utenom åpningstiden, mens tråkkemaskinene går. Det er ikke alle som har forståelse for advarslene.



– Vi hører mye om at allemannsretten og at folk skal få bruke naturen som de vil.

– Men det kan de altså ikke?



– Nei, dette er et idrettsanlegg, og da gjelder ikke de reglene. Og nå er det jo så mange andre steder med mye snø, så man trenger ikke å kjøre randonee akkurat her, sier Mørch.

Ber folk respektere

Daglig leder i Skimore Oslo, Espen Bengston, sier til Akersposten:

– Det siste gutta i tråkkemaskinene ønsker, er at noen skal komme i skade mens de lager fine bakker til oss. Vi ber folk respektere dette.

Han forteller at det er spesielt i fasen man er inne i akkurat nå, når mye store snømengder skal fordeles og doses rundt i anlegget.



– Vi ser at mange ikke har forståelse for den faren de setter seg selv i, sier Bengston.

– Hvis det ikke blir en endring, er dette en tidsinnstilt bombe, sier tråkkemaskinsjef Mørch.

