«Reinspikka sludder om Røatunnelen»

Raymond Johansen og byrådet i Oslo har aldri ønsket å fjerne gjennomgangstrafikken gjennom Røakrysset ved å legge veien i tunnel.

Publisert: 30.10.2020 kl 10:56

De har riktignok undertegnet på at de vil, og stemt for, men de mener det ikke. Det er ikke mulig å tolke byrådets ulike krumspring, bortforklaringer og sabotasjer annerledes. Raymond Johansen er rett og slett ikke til å stole på når det kommer til stykket.

Les saken: Røatunnel lagt på is: Mener det er Høyres feil

«For Arbeiderpartiet har det vært viktig å bevare den brede enigheten om Oslopakke 3. Nå har vi landet et handlingsprogram som gjør at vi kan fortsette de store investeringene i kollektivtrafikken og sykkelveinettet, i tråd med avtalen. Det er veldig bra for lufta og for framkommeligheten i byen.» Det sa byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding som ble sendt ut onsdag 19.juni 2019 i forbindelse med at partiene i bystyret var enige om å sette av 175 millioner kroner til Røatunnelen de neste fire årene. 10 millioner i 2020, 10 millioner i 2021, 20 millioner i 2022 og 135 millioner i 2023 og anleggsstart i 2022.

«Vi har funnet frem til en løsning vi mener vi kan leve med» uttalte vikarierende samferdselsbyråd Arild Hermstad fra MDG. Ordene var ikke verdt papiret de var skrevet på.

Det hører med til historien at det var satt av 10 millioner til prosjektet også i 2019, men det ble bare brukt 981.000. Fordelen med det er at det burde vært penger igjen til i år, om de ikke har brukt dem opp på alt mulig annet enn avtalen var.

Så sent som i juni i år var det enighet i bystyret om at byrådet til neste år skulle anbefale kort eller lang tunnel på Røa, selv om alle som har vært her oppe vet at lang tunnel er det eneste fornuftige. Det var til og med enighet om hvor etaten skulle hente mer penger fra, om 10 millioner kroner ikke var nok. Bymiljøetaten utlyste deretter en anbudskonkurranse for å få hjelp til et forprosjekt. Alle ante fred og ingen fare før Arbeiderpartiet plutselig plyndret Røatunnel-prosjektet for 160 millioner kroner. Bymiljøetaten hadde ikke annet valg enn å avlyse konkurransen, og Rådgivende Ingeniørers Forening raste og kalte byrådets fremgangsmåte useriøs. De har helt rett.

Nå påstår byråd Lan Marie Berg at det er Høyres feil at Røatunnelen ikke blir bygget. Det er sludder. Hvis hun og Raymond Johansen vil ha mer penger å rutte med, er det bare å takke ja til regjeringens kollektiv- og bompengeavtale. Da vil det tikke inn 6.000.000.000 kroner fra regjeringen på kommunens konto de neste ti årene. Det vil gi lavere billettpriser, og mer penger til Fornebubanen og andre prosjekter som tar Oslo i en mer miljøvennlig retning.

Nicolai Øyen Langfeldt (H)

Nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget i bystyret

Oslo Høyres samferdselspolitiske talsmann