Regn med at Thomas skyter fra hofta

Når Karoline Gregersen Herlofsen, Deichman Røa og Akersposten for fjerde gang denne høsten inviterer til «Karoline møter lokale helter», er det Røa-mann, rocker og programleder Thomas Felberg som sitter i stolen.

Publisert: 20.11.2021 kl 09:45

RØA: Thomas Felberg liker å kalle seg selv rocker, og det er som frontfigur i rockebandet We han har gjort seg mest bemerket. Hovseterklubben var et viktig tilholdssted for ham i ungdomsårene, og han har med årene blitt en stadig mer kjent radio- og tv-profil, både som programleder for musikkprogrammet «Felbergs Loft» og quiz-programmet «Tidsbonanza» – og som dommer på «Stjernekamp».

De som fulgte Farmen kjendis sist vinter, kunne få med seg at Felberg ikke er redd for å si sin mening og kan neppe beskyldes for å være konfliktsky.

Røa-mannen har et stort, bankende hjerte for ungdom, og han går ikke av veien for å blande seg inn i debatten – som da Hovseter-ungdommen kjempet for ungdomsklubb for få år siden.

– Ikke alle driver med sport. Ikke alle har like god råd. Hvis ikke Røa-området vil sitte igjen med reelle problemer, må vi ha et tilbud også til dem som ikke bare driver med sport. Ta ungdommen på alvor, nå har vi sjansen til å gjøre noe, sier han og henvender seg blant annet til politikerne som fordeler fellesskapets midler:

– Som lokalpatriot og rocker her på vestkanten sier jeg: Nå har dere sjansen! Eller dere kan gi f… Men da kommer jeg til å si «I told you so!». (Sitat fra tidligere intervju i Akersposten).

Når Karoline møter Thomas Felberg torsdag 25. november kl. 19 på Deichman Røa, er vi helt sikre på at at det blir dype spørsmål, overraskende spørsmål, skudd fra hofta og kanskje en og annen uventet innrømmelse. Underholdende blir det garantert!

Møt opp på biblioteket torsdag, det er gratis inngang.

Les mer om arrangementet her (Facebook)

Hvis du ikke legger turen til biblioteket torsdag kveld, kan du se samtalen på livestream på Facebook-siden til Deichman Røa.

PS! Visste du at Felbergs fulle navn er Thomas Michael Tallo Felberg? Her ligger det en bakgrunn som er mer spennende og variert enn for de fleste. Karoline lover å finne ut mer!

Du kan se de tre foregående intervjuene til Karoline – med Håvard Tjora, Marianne Krogness og Wasim Zahid – her