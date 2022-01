Her er endringene i korona-tiltak

Regjeringen fjerner delvis den nasjonale skjenkestoppen. Det blir nå lov å servere øl, vin og sprit fram til klokka 23. – Vi er inne i en ny fase i pandemien, sa statsministeren. Her er endringene i korona-tiltakene.

Publisert: 13.01.2022 kl 19:15

OSLO: Det opplyste regjeringen på torsdagens koronapressekonferanse.

Tidligere på dagen rådet Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet regjeringen til å beholde begrensninger på skjenking, men åpnet for delvise lettelser.



«Det vil være mulig å innføre skjenkestopp for eksempel kl. 22.00. I dagens smittesituasjon er det uklart om en slik lettelse vil medføre at den totale tiltakspakken blir tilstrekkelig effektiv i lys av gjeldende smittesituasjon. Dette må også sees opp mot prioriteringer av tiltak under andre områder og målgrupper», skrev Helsedirektoratet i sitt faglige råd til regjeringen, som ble offentliggjort torsdag ettermiddag.

Støre: – Vi er inne i en ny fase

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at vi er inne i en ny fase av pandemien, og mange av tiltakene kan lettes.

– Vi er nå inne i en ny fase av pandemien. Mange flere i landet vårt er vaksinert og dermed bedre beskyttet nå enn i midten av desember, sa Støre (Ap) på torsdagens koronapressekonferanse.

De siste ukene har over én million personer tatt vaksine, og regjeringen har sikret seg et stort antall selvtester.

– Dette gjør at vi i dag kan lette på mange av tiltakene som ble innført for fire uker siden, sa Støre.

Han sa at omikronviruset dominerer og at smitten øker raskt, men at langt færre blir alvorlig syke.

Karantenereglene endres

Smittekarantene for øvrige nærkontakter til smittede personer, altså ikke husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, blir erstattet av et testregime.

Øvrige nærkontakter anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5), men ikke å gå i karantene.

TISK-strategien endres for å bli mer bærekraftig gjennom en periode med økende smitte, følge helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Grønt nivå på videregående skoler

Det blir slutt på undervisning på rødt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen.

Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen, heter det i tiltakene som regjeringen kom med torsdag kveld.

Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå, påpekes det.

Publikumsgrensen på arrangementer økes

Det åpnes for opptil 200 personer på innendørs arrangementer med faste sitteplasser. Uten faste tilviste plasser innendørs er grensen satt til 30 personer.

Innendørs blir grensen på 200 personer med faste sitteplasser, men forutsetter at smittevernet blir ivaretatt. Det stiller krav til smittevern, avstand og munnbind.

– Antallsbegrensninger på arrangementer har store konsekvenser for hele verdikjeden i både kultur-, idretts- og frivillighetssektoren. For å lette på noe av byrden har derfor regjeringa utvidede antallsbegrensninga for arrangementer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Utendørs kan man nå være 200 uten faste tilviste plasser. Innendørs kan man være 200 med faste tilviste plasser. Uten faste tilviste plasser innendørs kan man nå være 30 personer.

Regjeringen opplyser at de har startet et arbeid for å finne løsninger som gjør at man kan tillate flere publikummere i store innendørs lokaler, samtidig som smittevernreglene ivaretas på en god måte.

– Vi jobber med løsninger for å tilpasse antallsbegrensningene bedre til størrelsen på lokalet. Målet er at for eksempel store konsertarenaer og ishockeyhaller kan slippe inn flere. Vi håper dette er klart allerede neste uke, sier Trettebergstuen.

De nye tiltakene gjelder fra midnatt natt til fredag og gjelder inntil videre i fire uker.

Maks 10 personer på besøk

Regjeringen beholder meter-anbefalingen, munnbindpåbud og råd om maks 10 gjester i private hjem.

Det kom fram på regjeringens koronapressekonferanse torsdag. Regjeringen anbefaler alle å tenke gjennom hvor mange nærkontakter de har samlet sett.

– Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand, heter det i anbefalingene.

Det anbefales også god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

Regjeringen beholder også anbefalingen om å holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

For øvrig videreføres også påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder.