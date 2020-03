– Reell fare for konkurser

Han er bekymret, Morten Frimann (64), innehaveren av Hårfint på Røa. Som mange andre opplever den erfarne frisøren nå et ras av avbestillinger.

RØA: Morten Frimann og kona, Kari (62), har drevet frisørsalongen i 19 år, og de aldri før har de erfart en slik krise. På kort tid har de fleste kunder kansellert timene sine, og telefonen står stille.

Ekteparet savner mer en helhetlig og konkret informasjon fra start, og mener at det nå oppstår unødvendig panikk og engstelse.

– Vi trenger en kriseløsning, noe som monner, sier innehaveren og legger til at han frykter konkurser.



Under finanskrisen i 2008 lanserte Kristin Halvorsen (SV) «gullkortet» for å trygge bankene. Nå trenger norsk næringsliv tilsvarende garantier. Halvparten av verdiskapningen i Norge kommer fra små og mellomstore bedrifter.

– Regjeringen bør garantere at ingen skal miste jobben på grunn av coronaviruset, og den beste måten å unngå det på er å sørge for at bedriftene folk jobber i, overlever, sier Frimann.

