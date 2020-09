Skole, foreldre og barn er bekymret for mengden med trafikk og tungtransport knyttet til utkjøring av masser fra vannbehandlingsanlegget og Fornebubanen og gjennom nedre Smestadkryss.

Publisert: 18.09.2020 kl 15:30

SMESTAD: Hovedproblemet for elevene ved Smestad skole ligger i at manges skolevei går over nedre Smestadkryss. Massene fra Makrellbekkdalen vil gå ut i dette krysset. Massene fra tunnelarbeidet for Fornebubanen vil passere krysset og det samme vil massetransporten ut fra Husebye vis a vis Huseby skole. På det verste er det snakk om 800 kjøretøybevegelser i døgnet rundt og gjennom krysset, hvor uttaket fra vannbehandlingsanlegget representerer 700 kjøretøybevegelser.

TRANSPORTRUTER: Rød markering viser transport til nedre Smestadkryss fra Makrellbekkdalen. Blå markering transport fra Huseby til Smestadkrysset og videre ned til nedre Smestadkryss. Gul markering (Fornebubanen) viser transport fra Madserud til Smestadkrysset og videre til nedre Smestadkryss. Grønn markering viser alle transporter videre ut på Ring 3. Google Maps

Etterspør konsekvenser

Akersposten møtte nestleder i bydelsutvalget i Bydel Ullern, Ingrid Løfsgaard Hopp (H) og leder av bydelsutvalgets kultur- og oppvekstkomite, Birgit Osnes. De kom rett fra Smestad skole etter et orienteringsmøte med Vann- og avløpsetaten (VAV). De var ikke fornøyd med det de fikk høre om sikring av skoleveien.

- Vi har etterspurt konsekvenser for trafikkbildet i flere omganger, hvor vi altså kan forvente opp mot 700 kjøretøybevegelser i dette krysset i forbindelse med vannbehandlingsanlegget. Halvparten av disse vil være tungtansport i forbindelse med transport av masser. Samtidig som det er uttransportering av masser fra Makrellbekken og Huseby, så kommer transport av masser fra Fornebubanen, som også skal gjennom dette krysset. Vi får vite at det så langt ikke er noe samarbeid med Fornebubanen med hensyn til hvilke ytterligere konsekvenser dette får for trafikkbildet, sier Løfsgaard Hopp.

- Fra før er dette et veldig vanskelig kryss hvor det passerer mange skolebarn, andre gående og ikke minst mange syklister blandet med busser, tungtransport og andre biler og hvor trafikken ofte stopper opp i krysset i rushtrafikken. En betydelig økning av trafikken her vil vi vite konsekvensene av, sier Osnes.

Trafikkvakter, stans og skiller

- Vi har bedt om en simulering av trafikkbildet med de kjøretøybevegelser man forventer rundt og gjennom krysset, samt konsekvensene av den vanskelige innkjøringen mot krysset fra Makrellbekkdalen. Her er det mange barn og voksne som krysser veien flere steder, utenom det ene fotgjengerfeltet som er etablert. Politikerene i bydelen og skolen har bedt om en helhetlig oversikt over trafikkvakter med antall, tidsperiode og hvor de skal stå.

SKUMMELT: Ingrid Løfsgaard Hopp og Birgit Osnes ser mot det stedet hvor mange tar snarveien uten fotgjengerfelt, som ligger tett opp mot krysset. Foto: Vidar Bakken

- Vi har også om bedt stans i anleggstrafikken i den tiden de fleste barna er på vei til skolen. Skolen har også ønsket en gangbro for sikre fotgjengerne og et fysisk skille mellom myke trafikanter og tungtransporten på skoleveien i Ullernchausseen, som også har stor trafikk til og fra Smestad gjenbruksstasjon, sier Løfsgaard Hopp, som også sitter i Smestad skoles driftsstyre.

Vil hindre usikkehet

VAV har imøtekommet ønsket om trafikkvakter, men det er uavklart hvor de skal stå, antall og på hvilke tidspunkt de skal være til stede. Rektor ved skolen har informert om at de vil fjerne skolepatruljen etter anbefaling fra Trygg Trafikk ettersom kryssset blir for farlig. Etaten utreder nå muligheten for å sette opp fysisk skille langs Ullernchausseen. Skolen er fornøyd med at entreprenøren Skanska skal holde trafikkurs for barna.

VIL HA SKILLE: På denne skoleveien mot krysset, vurderer nå VAV betongskiller for å sikre de myke trafikantene. I bakgrunnen en mye brukt snarvei i et område uten fotgjengerfelt, som ender rett ved krysset. Her trengs det trafikkvakter. Foto: Vidar Bakken

- Vi forventer mer. Det må blant annet være mulig å ha stans i tungtransporten på tidspunkt hvor de fleste barna er på vei til og fra skolen. Opprinnelig ønsket vi stans i to timer i løpet av dagen. Rektor har nå foreslått 30 minutters stopp, slik at skolen kan koordinere med foreldre for å få barna til skolen. Rektor og skolens forslag om gangbro er så langt avslått, sier Løfsgaard Hopp, som også kan fortelle at skolen er i dialog med Bymiljøetaten for å få Smestad skole inn i kommunens hjertesoneprosjekt.

- Vår hensikt er å informere foreldre og barn og komme til løsninger slik at barna fortsetter å gå og sykle til skolen. Usikkerhet fører til at flere foreldre kjører barna til Smestad skole. Dermed skaper man en ny og farlig trafikksituasjon i Priorveien ned mot skolen, som fra før har mye trafikk i rushtiden, blant annet til barnehagen, sier Osnes.

Sollerudstranda eller ikke

Ifølge VAV er det knyttet usikkerhet til om hvor mye masser som vil bli tatt ut fra Sollerudstranda. Derfor opereres det med tall for kjøretøybevegelser uten transport fra dette området og tall hvor Sollerudstranda står for en stor del av uttransporteringen. Totalt er det estimert 400 000 kjøretøybevegelser over 7 år, hvor den største delen blir tatt i årene fra 2021 til og med 2024. Se tabell.

- Uansett blir det en vesentlig økning av særlig tungtransport i dette området. Det må vi vite konsekvensene av og hvilke tiltak som skal settes i verk. Vi forventer også at dette blir koordinert med tungtransporten i forbindelse med Fornebubanen. Vi vil følge denne saken nøye, sier Løfsgaard Hopp

