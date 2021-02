«Raymonds bristepunkt»

Det er ikke vanskelig å være enig med byrådsleder Raymond Johansen når han er redd for at Oslo nærmer seg et bristepunkt og kaller byrden av smittevernstiltakene i Oslo som tung.

Publisert: 18.02.2021 kl 11:25

Det blir den når byrådet ikke gjør jobben sin. Helt fra begynnelsen av pandemien har Raymond Johansen skapt seg et nasjonalt navn på å være kontrær til helseminister Bent Høie, og gjennomgangstonen har hele tiden vært at regjeringen enten gjør for lite, for sent eller for mye, for tidlig.

Manglende lokal kapasitet og tiltak skyldes på regjeringen og dårlig kommuneøkonomi. Det samme byrådet innførte altså eiendomsskatt for å øke inntektene, og har siden brukt pengene på å eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere, 65 millioner på å kommunalisere en privat barnehage som sto klar til drift, bruker 6 millioner på å bygge park ved inngangen til Sognsvann og gir støtte til elsykkel, piggdekk til sykkel og tøybleier. Det er ikke penger det mangler, det er prioriteringer.

I sommer fikk ikke Oslos restauranter og uteliv mulighet til å kompensere for tapte inntekter i høysesongen fordi byrådet slepte beina etter seg, og verken sørget for gratis gateleie og større uteplass da det var sol og sommer. Det kunne gjort næringen mer økonomisk robust for å stå gjennom vintermånedene.

Da den varslede smittebølgen slo innover Oslo da høsten kom, manglet kommunen testkapasitet. Byrådet, som ellers skyver private helseleverandører ut under merkelappen velferdsprofitører, måtte bite i det sure eplet og inngå kontrakter med nettopp private helseleverandører for å få opp den kapasiteten de selv ikke hadde brukt sommeren på å bygge opp.

Da september kom og smittetallene gikk opp, brukte byrådsleder Raymond Johansen tiden på å krangle med helseminister Bent Høie om hvilke smittevernstiltak han ville innføre. Han var mer opptatt av hva han ikke skulle gjøre, på pressekonferansen han holdt om saken. Noen uker senere så vi resultatet. Mens resten av Norge åpnet opp, måtte Oslo stenge ned og har så godt som vært stengt siden.

Skylda har Raymond Johansen lagt på innreisetillatelser av på øst-europeiske arbeidstakere, som i hovedsak har jobbet andre steder i landet. Samtidig har smittetallene i befolkningsgrupper med pakistansk, somalisk og irakisk bakgrunn vært skyhøye i enkelte bydeler i Oslo øst. Smittetrykket i Stovner vært dobbelt så høyt som i resten av byen, og står for 10,5 prosent av tilfellene i Oslo, selv om bare 4,8 prosent av byens befolkning bor der. Han kunne kanskje vært mer opptatt av hva som skjer innenfor byens grenser, enn utenfor.

Så kom den etterlengtede vaksinen. Dette har vi ventet på og sett frem til i månedsvis. Da var Raymond sin beskjed til bydelene at dette er deres ansvar. Bydel Vestre Aker har på null tid fått vaksinesentre opp og gå, med alt det innebærer. Helt uten hjelp fra Raymond.

Ja, vi har en tung tiltaksbyrde i Oslo, og vi er lei av den alle sammen. Men det er ikke bare de tunge tiltakene som har vært nødvendige for å redde liv og helse som fører byen til et bristepunkt. Det hjelper med en byrådsleder som er mer opptatt av å ikke gjøre som Bent Høie sier, enn å ta vare på egen by.

Heidi Nordby Lunde

Stortingsrepresentant og leder for Oslo Høyre

Anita Leirvik North

Høyres gruppeleder i Vestre Aker bydelsutvalg og medlem av Arbeidsutvalget i Oslo Høyre