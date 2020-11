«Raymond kan enkelt hjelpe barna våre»

«Vi ønsker gjerne å ta deg på ordet, Raymond. Vi ønsker å tro deg. Vi har ett problem,» skriver Elisabeth Gløersen Prøsch.

Publisert: 11.11.2020 kl 14:30

Raymond Johansen skrev nylig på Facebook at gjennom de siste fem årene under hans ledelse har byrådet jobbet for at Oslo skal bli en bedre by, og skapt synlige endringer for blant annet oss småbarnsforeldre. Han snakker om folks problemer i hverdagen, og om ideer til hvordan byen kan bli bedre.



Vi ønsker gjerne å ta deg på ordet, Raymond. Vi ønsker å tro deg. Vi har ett problem. Og vi har en konkret sak som du enkelt kan løse. Du kan ta en telefon. Å løse denne saken koster ikke en krone engang. Saken gjelder barna våre. For oss foreldre til de 80 barna dette gjelder, er de det viktigste som finnes. De skulle nå gått i den flunkende nye og flotte barnehagen sin, Norlandia Voksenkollen ski- og friluftsbarnehage. Den står skinnende ferdig, men får ikke tas i bruk. Du og ansvarlig byråd Lan Marie Berg har hørt om saken, uten å løse den så langt, selv om det egentlig er så enkelt som å gi midlertidig brukstillatelse med begrunnelse i at fordelene med å gi midlertidig brukstillatelse overstiger ulempene. Og med henvisning til barnas beste. Man kunne jo også gjerne gitt en henvisning til sunn fornuft.

For saken er den at vi foreldre og barna våre hver dag går eller kjører rett forbi den nye barnehagen for å levere i den midlertidige barnehagen som har levering cirka 20 meter forbi den nye. Her er det for øvrig også bygget gangfelt langs den nye barnehageeiendommen. Men for at den nye barnehagen skal få brukstillatelse må Norlandia bygge et fortau noen hundre meter lenger ned i Ullveien. Denne veien kjører vi på i dag på vei til midlertidig barnehage, og da går det greit. Men det vil visstnok være ugreit hvis vi kjører på den samme veien for å levere til den nye barnehagen. Da kjører vi akkurat likt, bare at vi vil stoppe bilen 20 meter tidligere. For oss et er dette et paradoks.

Fortauet skulle vært ferdig nå, da hadde saken vært grei. Men saksbehandlingen fra kommunens side har vært treg og det har vært mye fram og tilbake som har forsinket igangsettingen av fortauet lenger nede i Ullveien. Det er ingen uenighet om at fortauet skal bygges. Norlandia har stilt garanti for det, men de må vente på godkjennelse fra kommunen for å sette i gang. De kunne bygget etter gammel reguleringsplan fra 1991, men ble rådet fra kommunen til å ikke gjøre det, men vente til ny regulering var på plass. Det drøyde. Hadde de bygd etter gammel regulering måtte fortauet snart blitt revet opp igjen av OBOS, for de skal snart bygge ut i området i henhold til nå vedtatt ny reguleringsplan. Hvis Norlandia bygget etter den gamle, ville fortauet måtte rives og bekostes på ny av OBOS. Det ville være både sløsing og miljøskadelig.

Vi skal ikke bevege oss lenger inn i detaljene i denne saken annet enn å slå fast det som enhver som setter seg inn i denne saken kan se; det har ingen som helst negative konsekvenser fra dagens situasjon hvis byrådet gir den nye barnehagen midlertidig brukstillatelse i påvente av at det nye fortauet bygges. Hvis ikke byrådet gir dette, vil ikke barna våre kunne flytte inn i den nye barnehagen, og ei heller bruke det flotte uteområdet – før til nytt barnehageår i august. For innen da vil nytt fortau endelig være ferdig bygget og godkjent, og man har en endelig brukstillatelse. Men fram til da behøves midlertidig brukstillatelse og sunn fornuft fra et byråd som setter barna og innbyggerne sine først.

Vi foreldre ville aldri satt sikkerheten til våre barn i fare. For oss er det ingen tvil om at barna vil ha det like trygt, faktisk blir det enda litt bedre trafikksikkerhet om de får ta i bruk den nye barnehagen. Og de vil ha det mye bedre i nye lokaler. Barna våre fortjener å bli satt først.

Hører du oss, Raymond?

Elisabeth Gløersen Prøsch

Leder for Samarbeidsutvalget i Voksentoppen ski og frluftsbarnehage

