Raymond Johansen: Kan bli noen lettelser i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo sier at Oslo-folk må belage seg på fortsatt strenge restriksjoner, men at det kan bli noen lettelser i koronatiltakene.

Publisert: 16.02.2021 kl 14:50

OSLO: – Jeg er glad for at kommunene igjen får ansvaret for koronatiltakene, og at perioden med ringer og bokstavkoder nå avsluttes. Det handler om å kunne tilpasse tiltakene mest mulig etter lokale forhold, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) like etter at det ble kjent at regjeringen avvikler ringsystemet.

Onsdag holder han en pressekonferanse der han skal fortelle om hvilke tiltak som gjelder for hovedstaden fra torsdag.

– Forrige uke økte smittetallene noe i Oslo, etter flere uker med nedgang. Vi venter at tallene kan øke ytterligere gjennom uka, som følge av at flere tester seg nå før vinterferien. Lavere smittetall over tid, økt kontroll med importsmitte og økt vaksinering kan likevel åpne opp for noen lettelser framover. Samtidig er det ingen tvil om at situasjonen fremdeles er alvorlig, og at oslofolk må belage seg på fortsatt strenge restriksjoner. Gjenåpningen vil skje gradvis og kontrollert, og vi kommer ikke til å ta noen sjanser, sier Johansen.

Regjeringer letter på tiltakene

– Situasjonen i Oslo, Nordre Follo, Halden og de omkringliggende kommunene er nå så oversiktlig at regjeringen har besluttet å avslutte de regionale tiltakene, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens ukentlige pressekonferanse om koronasituasjonen.

Opphevingen skjer ved midnatt natt til torsdag 18. februar. Dermed blir det opp til kommunene å bestemme tiltaksnivået framover.

Det betyr altså at det er opp til Oslo kommune om det blir lettelse på tiltakene.



– Vi har besluttet å oppheve tiltakene på Østlandet som opphører natt til torsdag. De nåværende tiltakene gjelder til og med 17. februar. Unntaket er Hvaler og Fredrikstad som behøver bedre tid for å fatte lokale vedtak, sier Høie.

– Følg med lokalt

Opphevingen av tiltakene innebærer at kjøpesentre og lesesaler ved universiteter og høyskoler kan gjenåpnes. Det samme gjelder treningssentre og skjenkestopp.

– Kommunene vil de neste dagene avgjøre hva som blir tiltakene lokalt. Det er viktig at befolkningen følger med på hva som blir resultatet av dette. Det er ikke nødvendigvis slik at opphøringen av regionale tiltak betyr at det kommer lettelser i kommunen du bor i, sier helseministeren.

Ringene oppheves

Det er Halden, Oslo og Sarpsborg som har hatt de strengeste regjeringspålagte tiltakene, på nivå C.

I tillegg har det vært tiltak på nivå D i Asker, Bærum, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nittedal, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Våler og Ås.



Kommunene var i utgangspunktet plassert i forskjellige ringer (ring 1 og ring 2) i forbindelse med utbruddene, men disse oppheves nå.

Også på Vestlandet er det innført ekstra tiltak i forbindelse med utbruddene i Ulvik og Bergen. Disse ble mandag videreført i én uke.