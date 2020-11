Raser mot nedstenging av treningssentrene

– Nedstengingen er ikke basert på kunnskap, sier Henrik S. Hunstad og Shahid Rasool. De ønsker tydeligere informasjon om hvordan myndighetene tenker, og hvilke fakta de baserer sine avgjørelser på.

Publisert: 24.11.2020 kl 13:46

LILLEAKER: – Det får vi ikke nå, fremholder de.

Henrik S. Hunstad er innehaver av Sangrok på Lilleaker, og Rashool er innehaver av Fighters Gym på Mortensrud. De tordner mot norske myndigheter og mener at de folkevalgte ikke evner å vise åpenhet knyttet til å veie fordeler mot ulemper. Videre påpeker de at kritikken ikke har noe med konspirasjonsteorier å gjøre.

– Det handler om debatt og åpenhet knyttet til tall og fakta.

– Bedre psykisk velvære

Den 6. november kom beskjeden: Nye og kraftige coronatiltak tvinger treningssentre til å stenge i Norges to største byer. I bransjen er det til dels sterke reaksjoner på beslutningen. Selv har de hele tiden ment at treningssentrene bør holdes åpne fordi de overholder smittevernkrav.

– Det er merkelig at aktører som oss, med dokumentert lave smittetall, blir pålagt å stenge ned virksomheten, sier Rasool.

– Det er mindre smitte på treningssentre enn ellers i samfunnet, og vi kjenner ikke til dokumentasjon på at medlemmer er blitt smittet på treningssenter, supplerer Hunstad.

Hunstad trekker frem at vi i disse tider er nødt til å veie ting opp mot hverandre. Trening styrker immunforsvar, og dopamin, som utskilles ved trening, er kroppens naturlige lykkepille, som igjen kan føre til bedre psykisk velvære.

– Ved isolasjon klarer vi kanskje å holde smitten noe mer nede, men vi må se på de lidelsene som isolasjon og mangel på fysisk trening fører til. Vi ser allerede en økning i depresjoner, og konsekvenser av dette kan i verste fall gå så langt som selvmord. Når vi underviser i våre aktiviteter, har vi fokus på mestring, som igjen gir et bedre selvbilde og selvtillit.

Hunstad mener dette er viktige faktorer for å bekjempe depresjoner og andre psykiske lidelser. Han er usikker på om myndighetene har vektlagt den psykiske belastningen dette gir, og ber helsemyndighetene svare for seg.

Svaret var nei, det er ikke farlig.

De stiller spørsmålstegn ved hvorfor det er satt i gang studier knyttet til smitte på treningssentrene, hvis de ikke lytter til funnene.

I mai og juni i år ble Train-studien gjennomført. Det var en randomisert studie der medlemmer av fem treningssentre i Oslo ble trukket til å få tilgang til sine da stengte treningssentre i tre uker. Av de 4000 som var med i studien, ble bare én person testet positivt for korona, og denne personen ble ikke smittet på trening.

– Det er et godt prinsipp at man vi veier fordeler og ulemper av ulike tiltak, med det synes jeg myndighetene ignorerer, sier Rasool.

Han retter spørsmålet til Helsedirektoratet som fagmyndighet og lurer på hvilke faglige begrunnelser de kan fremlegge når de anbefaler å stenge treningssentrene?

Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen Virke er det to smittetilfeller som kan spores tilbake til treningssentre. Rasool mener det ikke er proporsjonalt når treningssentre er såpass viktig for menneskers helse og trivsel. Man stenger ned treningssentre som har åpenbare folkehelse gevinster.

– Vi vet at trening er viktig i folkehelseperspektiv. Jeg synes derfor vi bør få kjennskap til vurderingene for nedstenging sammenliknet med andre tiltak. Når det er sagt har jeg har full forståelse for at alle må bidra til å holde smitten nede, men myndighetene må forholde seg til tall og faktiske realiteter, fortsetter Rasool.

Han roper varsko om hva nedstengningen gjør med folks fysiske og psykiske helse. Både unge og eldre. Det arbeidet og den påvirkningen de utøver gjennom trening gjør noe med hodene til folk.

– Ikke bare bygger vi opp mestringsfølelse, man blir tryggere i egen kropp, sier Rasool.

Økonomisk aspekt

Hunstad påpeker at en lockdown fører til økonomisk ruin for svært mange, og at denne kritikken også har et viktig økonomisk aspekt.

– Nedstengingen presser driften. Vi driver i tillegg til ordinær trening og gruppetimer, pensumbasert trening. Det er ikke bare et tap av medlemmer, det er tap av samlinger, gjestetreninger, sommerleir og påmeldinger til fremtidige events. Alt stopper opp, sier Hunstad.

– Selv om vi har lojale medlemmer, sliter runde to på alle. Nå mister vi medlemmer, og det tilkommer ikke nye, sier han og legger til at flere han kjenner våkner opp til et tosifret antall oppsigelser flere ganger i uken. Det tåler man ikke når man ikke har en sterk administrasjon i ryggen, fortsetter han.

– Gavepakken som skulle gi støtte, er mer komplisert en folk tror. Det blir i alle fall ikke pengestøtte i praksis.

– Det monner ikke slik at vi overlever, sier de samstemt.

Avslutningsvis påpeker de at når myndighetene mener noe annet enn det fagpersoner anbefaler, burde de kommunisert langt tydeligere hva som er fordelene og ulempene.

De etterlyser en tydeligere kommunikasjon og at de evner å lytte. Han mener at myndighetene gjør som de vil uten å lytte.

– Tiden vi er inne i rammer folk på ulike måter, og da må vi ha debatter, mener de.