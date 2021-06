Rapp på fingeren fra Høyre til bydelsleder Pedersen (H)

– Det overrasker meg ikke at sykehusutbygging engasjerer, og det er jeg glad for, sier James Stove Lorentzen, Høyres fraksjonsleder for helse- og sosialsaker i Oslo bystyre. Han sier seg imidlertid uenig med bydelsleder Carl Oscar Pedersen (H) i hans uttalelser i Akersposten søndag og understreker at dette ikke er partiets politikk i sykehussaken.

OSLO VEST: – Vi skal bygge sykehus for å møte fremtidens behov. Derfor må vi finne løsninger som vil være gode i 50 år framover – ja kanskje lenger, fortsetter Stove Lorentzen og legger til at derfor støtter Oslo Høyre de planene som foreligger fra Helse Sør-øst og Oslo universitetssykehus.

– Er dette de beste planene for byen?



– Ja.

– Fordi?



– Her må vi se på helheten og ikke bare på Gaustad og Aker. Vi snakker egentlig om en totalpakke. Jeg er overbevist om at det Helse Sør-Øst har lagt fram, er det beste for oss alle, sier Stove Lorentzen og legger til at å bevare Ullevål vil være uhensiktsmessig.



– Vi trenger to moderne bygg.

– Hvis dette er de beste sykehusplanene for Oslo, hvorfor er ikke alle enige med deg?

– I en så stor og kompleks sak vil det alltid være ulike meninger. For noen er helheten viktigst og for andre er deres nærmiljø det som teller mest. Vi politikere må hele tiden vurdere den totale planen og gå for det vi mener vil være den beste helhetsløsningen.

Et enstemmig bydelsutvalg

I forrige måned mente et enstemmig bydelsutvalg i Bydel Ullern – angående detaljregulering for sykehusene på Gaustad og Aker – at Aker er det beste utbyggingsalternativet. Mandag var høringsfristen ute.

– Jeg konstaterer at Bydelsutvalget i Ullern har et annet syn, og jeg ser det som nødvendig å korrigere hva jeg mener er feil i bydelsutvalgets uttalelser, sier Stove Lorentzen.



Det var Janne Schønheyder fra Miljøpartiet De Grønne som la fram forslag til vedtak på vegne av sitt parti, Høyre, Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Bydelsutvalget behandlet spørsmålet om detaljregulering for sykehusene Gaustad og Aker, 6. mai. Samtlige partier sluttet seg til vedtaket.

Smittevern

I artikkelen ble det pekt på at under en pandemi vil slike bygg bli ineffektive – blant annet på grunn av manglende heiskapasitet.

Det er heller ikke tvil om at jo tettere en bygger, jo større fare for smitte fordi en klarer ikke å holde den nødvendige avstanden. Det har smittespredningen blant Oslos befolkning vist med all tydelighet. I tillegg vil ventilasjonsanlegget i slike store og komplekse hus, være forbundet med å spre smitten rundt i hele bygget.

– I dag har vi bedre løsninger enn den gangen da Ullevål sykehus ble bygget, og det var for en annen tid, påpeker Stove Lorentzen.



Sykehuset ble i sin tid bygget som et sykehus som skulle takle pandemier.

– Det er ikke noe grunnlag for å hevde at smittevern ikke vil bli godt ivaretatt i større, kompakte sykehus som bygges i høyden. Snarere tvert imot så har vi nå muligheten til å bygge et nytt sykehus med stor fleksibilitet og riktig design for godt smittevern. Vi ser at nye, moderne tilbygg til sykehus i byer det er naturlig å sammenligne med, bygges i høyden. Det er det mange gode grunner til, sier han.

Ikke i strid

Det har pågått en underskriftskampanje mot utbyggingsplanene. Underskriverne peker på at den planlagte utbygging med høyhus og fortetting på Gaustad, er i strid med kommuneplanen i Oslo.

– Det stemmer ikke, sier Stove Lorentzen og viser til at Plan- og bygningsetaten mener at videreutvikling av sykehus og universiteter er i tråd med Kommuneplan 2018.

– Planforslaget bidrar til å dekke et samfunnskritisk behov for sykehuskapasitet. Samtidig ser Plan- og bygningsetaten at det vil være vanskelig å oppnå et planforslag som både ivaretar sykehusets areal- og driftsbehov samt ivaretar bylandskapet og kulturmiljøet optimalt.



Underskriverne mener at 20 prosent av det nye Rikshospitalet må vike plassen.

– Jeg har nå sjekket med Oslo universitetssykehus, og det rette tallet er fem prosent. Hvor 20 prosent kommer fra, vet ikke jeg, sier Stove Lorentzen og understreker at i debatten om sykehus er kildekritikk viktig.

– Det verserer mye rykter og feil tall. Er man usikker eller tall virker urealistiske, er det best å sjekke med Oslo universitetssykehus, sier Stove Lorentzen.

Hjemmesykehus

– Norge har færre sykehussenger i forhold til befolkningen sammenlignet med land det er naturlig å sammenligne seg med – som for eksempel europeiske land. Tar planene høyde for at Norge vil trenge et stort antall flere sykehussenger enn i dag?

– Det planlegges en økning i antall senger, men for en lavere vekst enn i befolkningsfremskrivningen fra Statistisk sentralbyrå.

– Hvorfor det?



– Fordi det planlegges for at kommunen tar et noe større ansvar og for økt bruk av hjemmesykehus. Vi vet at mange er negative til dette, sier Stove Lorentzen og legger til at Oslo universitetssykehus hevder at dette er en ønsket utvikling som bare vil fortsette.



Ifølge planen skal Oslo kommune innen 2035 ta over 47.000 pasientdøgn.

– Det tilsvarer 131 senger per døgn. Oslo kommune har i dag 5350 heldøgns omsorgsboliger og i 2035 er det beregnet å være rundt 9000. Som en skjønner, er ikke 131 ekstra senger en stor, ny oppgave.

Sykehus uten pasienter

Hjemmesykehus skal som nevnt ta over cirka 47.000 døgnplasser, altså cirka 131 pasienter per dag som behandles av sykehuset i hjemmet.

– Dette foregår allerede. I USA er det første sykehuset uten pasienter opprettet i St. Louis, de fjernbehandler og observeres hjemmepasienter med teknologiske hjelpemidler, og de sender helsepersonell til pasienten når det trengs. Oslo universitetssykehus gjør ikke dette for å spare plass, men fordi de mener at dette er bra for - og ønsket – av pasientene. Det passer selvfølgelig ikke for alle.



47.000 utgjør sju prosent av pasientene og skal altså først være fullt implementert i 2035.

I reserve

– Hvis det blir mangel på sykehuskapasitet, hva da?



– Hvis det viser seg at det blir mangel på kapasitet, så har vi en meget god situasjon i Oslo. De private sykehusene Lovisenberg og Diakonhjemmet har ledig tomtearealer, evne til – og ønske om – å ekspandere. De kan på relativt kort tid ta et økt antall pasienter.

Diakonhjemmet er i den nedre delen av optimal størrelse.

– Det vil være en fordel for bydelene i vest om Diakonhjemmet fikk ta en større del av veksten for slik å bygge et større og mer robust fagmiljø og ytterligere styrke sykehusets evne til å levere flere og enda bedre tjenester til bydelens befolkning, sier han.

Redd for utsettelse

– Jeg er redd for at hvis reguleringssaken blir forkastet av bystyret, vil hele utbyggingen bli utsatt mange år og med usikkert utfall. Det vil være svært negativt for Oslos befolkning. Alt ligger nå til rette for en god og solid utbygging av sykehuskapasiteten i Oslo, sier James Stove Lorentzen og legger til at planene er kommet langt og finansiering er på plass.

– Nå er det viktig at de endelige avgjørelser tas så vi kommer i gang med arbeidet, sier James Stove Lorentzen og legger vekt på at denne saken er viktig for byens innbyggere.

