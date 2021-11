Radoslaw ble skutt på fire ganger

Han jobbet med løvblåsing for et borettslag da han kjente at noe traff han i nakken.

Publisert: 17.11.2021 kl 13:00

BLE REDD FOR ØYNENE: Et godt synlig merke selv med solid yttertøy og fire lag klær. Et skudd i hodet ville vært fatalt. Foto: Vidar Bakken

HOVSETER: Selv med fire lag med klær, kjente Radoslaw Rogala godt at noe traff han i nakken, uten helt å forstå hva som skjedde.

- Jeg så meg rundt og lurte på hva som traff meg. Jeg så ingenting, så jeg flyttet meg litt til siden og fortsatte arbeidet. Så kjente jeg at jeg ble truffet flere ganger i skulderen og i ryggen. Da jeg tok av meg hørselvernet og snudde meg for å se hvor det kom fra, hørte jeg et høyt poff og jeg ble truffet igjen i armen. Da turte jeg ikke å se i den retningen hvor skuddet kom fra. Jeg ble redd for å bli truffet i øynene og jeg løp til bilen for å søke beskyttelse, forteller han.

Det er liten tvil om hvor skuddene kom fra - en høyblokk i Pilotveien. Denne er nabo til borettslaget som Rogala jobbet for.

- Jeg ringte sjefen min, som tok kontakt med politiet. Det var ikke noen hyggelig opplevelse, sier Rogala, som viser merkene etter der skuddene traff.

Politiet på stedet forteller Akersposten at de gjør aktivt søk i blokken det er snakk om og retter spesielt oppmerksomheten mot balkongene i blokken. De kontakter beboere og hjemmesykepleien på stedet for å innhente informasjon. Prosjektiler funnet på åstedet, tilsier at det er snakk om en form for luftvåpen.

På nabotomten ligger en barnehage. Noen meter unna ligger Steinerskolen. På andre siden av Landingsveien ligger Hovseter skole.

