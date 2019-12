«Radikal forverring for skolen vår»

20 000 kroner er mye for en familie, når de ikke får samme rettighet til gratis AKS som andre skoler.

Publisert: 08.12.2019 kl 15:10

I FAU på Steinerskolen på Hovseter har vi nettopp blitt klar over at den generøse og sosiale satsningen på Oslos førsteklassinger gjennom gratis AKS skal gjelde alle, unntatt for dem som har valgt en friskole for barna sine. Dersom friskolene ikke omfattes av satsningen, vil merkostnaden ved å velge en friskole bli så stor at mange familier ikke vil oppleve et reelt valg.

Vi setter stor pris på at tilbud som Sommerskolen og Kulturskolen tilbys elever ved friskolene på lik linje med alle andre skolebarn i kommunen. Etter vårt syn er det ikke grunnlag for å innføre en ny type økonomisk forskjellsbehandling av friskoleelevene når det gjelder AKS.

Steinerskolen på Hovseter har elever fra alle samfunnslag i bydelen. Gratis AKS vil kunne utgjøre en forskjell på rundt 20.000 kroner for en familie med ett barn i førsteklasse. Når denne store forskjellen kommer i tillegg til skolepengene, frykter vi at det bare er foreldre med god råd som kan velge Steinerskolen som et pedagogisk alternativ.

Vi ønsker også å rette oppmerksomhet mot at private aktivitetsskoler ved flere kommunale grunnskoler får støtte til gratis kjernetid for førsteklassingene skoleåret 2019/2020. Da må det samme gjelde AKS ved friskolene.

Vi håper at bystyrepolitikerne ikke vil støtte en radikal forverring av friskolenes vilkår uten en forutgående åpen prosess om dette når budsjettet skal vedtas 11.desember.

Olaf Reisegg og Victoria Bomann-Larsen

FAU, Rudolf Steinerskolen i Oslo

Les også:

«Alle førsteklassinger får gratis Aktivitetsskole»

Følg Akersposten på Facebook