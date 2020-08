Quisling-ministers bolig skal bevares

Han var utdannet arkitekt med flere store byggeprosjekter, men først og fremst kjenner vi han som minister i Quisling-regjeringen.

Publisert: 24.08.2020 kl 16:15

ULLERN: På hjørnet Ullern gårds vei/Generallunden ligger boligen som Byantikvaren ønsker å bevare. Ikke fordi Tormod Hustad var minister i Quislings regjering, men fordi han som arkitekt tegnet og også bodde i boligen som Byantikvaren mener er et viktig arkitektonisk element I Oslo.

Det er Byantikvaren som fremmer planforslaget med hensikt bevaring av hus og at hagen rundt får tilbakeført opprinnelige kvaliteter. På deler av den opprinnelige tomten er det ført opp tre rekkehus. Det var en tid fare for at hovedhuset skulle gå tapt i forbindelse med rivesøknad og oppføring av flere rekkehus.

I planforslaget står det blant annet:

Villaen i Ullern Gårdsvei 38 er bygd 1928/29, og tegnet av arkitekt Tormod Hustad (1889-1973) som egen bolig. Det er en horisontaldelt tomannsbolig med stående panel og knappe detaljer. I sine proporsjoner låner det noe fra eldre embetsmannsboliger. I fasadeuttrykk er samtidigbygningen en vakker og sjeldent gjennomført kopi av landsens våningshus fra Trøndelag ca. 1700-tallet, inkl. etasjedifferensiering og torvtekking. Hovedfasadene er strengt symmetriske, slik normalt er for slike bygg, mens gavlfasadene er noe friere. Villaen har arkitektonisk verdi som et vakkert objekt fra sin samtid, og et arkitektonisk ytterpunkt i en brytningsperiode innen norsk arkitekturhistorie. Som egenbolig for ark. Hustad, og en representant for hans arkitekturidealer, har bygget også kulturhistorisk verdi knyttet til kulturelle strømninger fra 1800-tallet fram til godt etter 2. verdenskrig.

Se hele planforslaget ved å følge denne linken

Saken fortsetter under bildet

GODT SYNLIG: Bygget ligger på hjørnet Ullern gårds vei og Generallunden og vil fremstå enda bedre når villnisset forsvinner og hagen opparbeidet tilnærmet opprinnelig kvalitet. Foto: Vidar Bakken

Hans ulykke

I forslaget som er til høring legges det ikke skjul på Hustads bakgrunn på den politiske arena. Han var i flere år arbeidsminister i Quislings regjering, inntil han røk uklar med de mest tyskvennlige kreftene i regjering og okkupasjonsmakten. I begrunnelsen står det:

Tormod Hustads ulykke var imidlertid at han fattet interesse for nasjonalsosialismen som politisk bevegelse, og meldte seg inn i NS i 1933. Han skal ha vært svært tyskorientert, som mange med interesser innen tekniske fag, kunst og kultur, teologi og filosofi. Tyskland var i mellomkrigstiden ledende innen disse feltene. Men for Hustads del ledet dette til at han ble arbeidsminister i Vidkun Quislings regjering under 2. verdenskrig. Som minister skal han imidlertid ha blitt tidlig desillusjonert, og skal etter eget utsagn ha trukket seg ut av all partipolitikk fra 1941. Også som minister markerte han seg som talsmann for norske og lokale interesser, og kom derfor i konflikt med den tyske okkupasjonsmakten og mer tyskvennlige krefter. Som følge av konfliktene ble han avsatt av Quisling 11.02.1944. Etter krigen fikk han lang landssvikdom.

Motsats til 1930-tallsfunksjonalismen

Et element som gjør ark. Tormod Hustads liv og skjebne interessant i en kulturhistorisk kontekst, og dermed også den villaen han valgte å forme som en manifestasjon av sitt nasjonalt innstilte arkitektursyn, er at også det samfunnet og den arkitektgenerasjonen som tok over etter 2. verdens-krig var opptatt av det norske, nasjonale, og av å bygge et moderne samfunn på folkelig og kjent byggeskikk og teknologi, og lokale materialer. Denne yngre generasjonen ville vært opprørt over enhver påstand om fellestrekk med ark. Hustads virke, men i moden ettertid virker det likevel klart at de første årene etter krigen resulterte i bygninger som har flere fellestrekk med hans bygninger enn den mer eksperimentelle og internasjonalt orienterte 1930-tallsfunksjonalismen. Så selv om han gjorde et skjebnesvangert politisk valg, og måtte betale for det, representerte han folkelige strømninger innen kultur og arkitektur som går på tvers av politiske ismer og har preget samfunnet også etter hans tid. Bygningen i Ullern Gårdsvei 38 er i betraktning av dette et svært godt referanseobjekt i den lange diskusjonen om moderne lokal identitet som motsats til det internasjonale.

Nasjonsbyggingsrørsla

Planforslaget innebærer en sikring av et viktig arkitektonisk element i Oslo som både i lokalmiljøet og i kommunen dokumenterer en motsats til den internasjonalt orienterte funksjonalismen som ellers preget samtidens boligbygging både i Oslo og store deler av landet. Bygningen fastholder en tradisjons-og byggeskikksinspirert arkitektur som hadde sine røtter den tidligere nasjonsbyggingsrørsla, og som ble videreført i nyfortolkning i gjenoppbyggingen etter 2. verdenskrig. Planforslaget bidrar også til å sikre at barn og unge får vokse opp i omgivelser med historiske kvaliteter, og at kultur-og lokalhistoriske elementer i landskapet vil være en del av deres omgivelser og oppvekst. Forslaget vil på denne måten bidra til å spre forankring, kunnskap og forståelse for byens og lokalmiljøets historiske og demografiske utvikling blant barn og unge. Dette i tråd med føringer av overordnede planer og retningslinjer.

Følg Akersposten på Facebook