«Pur og herlig skuespillerglede»

«Alle vil hylle meg, meg, meg, meg. For jeg skal redde deg, deg, deg, deg,» synger Lea, som skal redde verden etter dommedag, intet mindre.

Publisert: 05.01.2020 kl 11:35

Terningkast: 4



PERSBRÅTEN: På Persbråten har det vært jobbet intenst de siste månedene for å gi medelever, søsken, foreldre, lærere, onkler, tanter og venner en revy av velkjent Pers-merke. Av grunner vi ikke er helt sikre på, kom de sent i gang med forberedelsene, men i høst og i julen har de holdt på sent og tidlig.

«Det har vært gøy fra dag én. Dere får kose dere enormt mye!» sier revysjef Diba før showet er i gang, og det starter da også friskt med sikkerhetsanvisninger for publikum, illustrert med sterk innlevelse av Valentin. Det skal vise seg ikke å være siste gang vi drar på smilebåndet etter sprell fra den karen.

Jevnlig er Lea (Ella) innom for å fortelle oss om hvordan det ligger an med hennes store énkvinnesprosjekt, å redde verden. Gjennom ulike innslag vil hun vise oss eksempler på hvordan menneskene sliter og lykkes mer eller mindre med å bygge seg opp igjen etter det store sammenbruddet.

Dermed er det egentlig fritt frem for å vise frem litt av hvert, og det går fra selfie-fotografering til «gode» tips for den første daten, til spillavhengighet ved panteautomaten og et pussig innslag fra legekontoret.

Den sistnevnte, med de to helt merkelige legene, er antakelig et av de aller morsomste å spille. I salen sitter nok de fleste og lurer litt hvordan denne ideen kom opp, men vi kan ikke unngå å flire. Litt «silly walk» blir heller aldri helt feil!

Rett før pausen blir vi minnet om at målet er å starte et nytt samfunn, og starten på andre akt skal vise seg å bli høydepunktet på kvelden. Et smått genialt, lite sammendrag av hva som skjedde i første akt, gjør at latteren løs braker løs i salen.

Det er Valentin som tar på seg å gjengi høydepunktene. Keitete og noe ute av sync minner han oss om det Lea og de andre har vist oss så langt i sin oppbygging av en ny verden, og Valentins kortversjoner minner oss på at det var en del artige poenger før pause.

«Dag Én» leker seg innimellom, og når man har så gode musikere med på scenen, er det helt på sin plass at de får vist seg frem litt. Som når trommisen drar det hele litt lenger (ganske langt), og når vi får vi mot slutten får en herlig gitarsolo.

Persrevyen klarer å få publikum til å lure litt underveis. Hvorfor sitter denne dama foran på scenen og venter, mens ulike småbissare skikkelser passerer bak henne og forstyrrer henne? Og hva skjer når det tar helt av med fløytespill og tyrefekting? Og hva skjer egentlig inni hodet til Arild?

Å få inn de treffende replikkene og de gode sluttpoengene, de som gir det litt overraskede latterbrølet, er ikke alltid lett. I «Dag Én» går det dessverre litt for lenge mellom hver gang vi rister av latter. Men når aupairen får sparken, og Tobias løper frem og tilbake med noe i buksa, treffer avslutningsreplikken befriende.

Hva som skjer med Leas prosjekt til slutt, en Lea som fremstår en tanke mer forvirret hver gang vi ser henne, kan du se hver kveld på Persbråten helt frem til lørdag 11. januar. Du kan oppleve mange underholdende sprell og pur og herlig skuespillerglede.

