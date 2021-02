Provosert av at to viktige elementer kan gå tapt

Hva blir det til med Bestumkilen? Vil byråd og bystyre be om at Folkepark og våtmarksområde blir utredet av Plan- og bygningsetaten. Høringsfristen for Områdereguelring Skøyen går ut i dag.

Publisert: 22.02.2021 kl 16:55

SKØYEN/BESTUMKILEN: I dag, 22 februar, går høringsfristen ut for forslaget til Områderegulering Skøyen. Venstrerepresentantene Odd Einar Dørum og Ola Elvestuen er skeptiske til prosessen rundt reguleringsarbeidet.

Folkeparken

- Det er to tidslinjer jeg vil peke på her vi står i Bestumkilen på Skøyen. Den ene tidslinjen er Ullern bydelsutvalgs brede og lange arbeid om boliger, bygg og byutvikling for Hoff/Skøyen, men som samtidig vil skjerme viktige områder som Bestumkilen, småhus og grøntdrag. I flere omganger har bydelsutvalget kommet med konstruktive innspill til områderegulering Skøyen, uten å bli hørt, sier Odd Einar Dørum.

- Den andre tidslinjen, som er viktig akkurat nå, det er at den forrige utgaven av områdereguleringen for Skøyen ble sendt tilbake fra byråden midt i juni 2019. Etter juni 2019 kom det et alternativ på bordet som heter «Bestumkilen på Skøyen: Oslo nye folkepark» – et sted for rekreasjon og breddeidrett for opplevelse med svømmeanlegg og sosiale møteplasser, ja til og med plass for en skole, fortsetter Dørum.

67 mål trues med nedbygging

Han viser til arbeidet i Skøyen Miljøforum, som munnet ut i et forslag om Folkepark, som så ble vedtatt i Ullern bydelsutvalg og Frogner bydelsutvalg og senere støttet av Oslo Byes Vel.

- Det er snakk om 67 mål tomt i strandlinjen - den siste ikke-kommersielle tomt i strandlinjen i Oslo og den største tomten som kommunen eier i denne delen av byen. Den foreslås atter en gang nedbygd og da er det nødvendig å si fra. Forslaget om Folkepark, med den brede støtten som har oppstått etter at saken ble tilbakesendt, er bare behandlet i den nåværende høringen ved at den passes videre, fordi det er en politisk vurdering. Jeg blir svært provosert over at et seriøst utarbeidet alternativ ikke blir vurdert av plan og bygningsetaten. Det er derfor vi står her nå, sier Dørum.

Restaurere naturen

Ola Elvestuen påpeker at det nå kommer det en egen plan for Oslofjorden og at vi er er inne i FNs tiår for restaurering av natur.

- Med det bakteppet må vi se på mulighetene for Oslo. Bestumkilen er et sted vi har igjen, hvor vi kan restaurere natur. Her har vi mulighet for å gi Hoffselva større rom, hvor vi kan få til det som er en park, men også et reetablert naturområde, som vi har mistet alt for mye av. Det er det ikke tatt hensyn til i det hele tatt, i den planen for områderegulering som er lagt fram. Der ligger fortsatt Hoffselva som en kanal gjennom en betongsluse, uten å gi tilbake de naturverdiene som Hoffselva har hatt og kan få igjen. Her har vi muligheten til å vise hvordan vi kan ha en by og en byutvikling, samtidig som vi reetablerer et naturområde med Hoffelva ut i et nytt våtmarksområde, sier Elvestuen.

Medvirkning

Onsdag i forrige uke behandlet Oslo bystyre retningslinjene for hvordan innbyggerne i Oslo skal kunne medvirke allerede i starten av en reguleringsplan.

- Venstre fremmet et forslag som ble vedtatt, om mer aktiv medvirkning. Dette er viktig etter at Oslo bystyre behandlet saken fra kommunerevisjonen, som pekte på manglende medvirkning i reguleringssaker, hvor nettopp Områderegulering Skøyen ble trukket frem som eksempel på dårlig medvirkning. Da er det ganske så provoserende at Plan- og bygningsetaten tar med innspill fra den ene utvikleren etter den andre, men ikke tar med innspill om Bestunmkilen, som har støtte hos lokale nærmiljøorganisasjoner, Ullern bydelsutvalg, Frogner bydelsutvalg og Oslo bys vel, sier Dørum og legger til

- Og så er det riktig som Ola sier. I løpet av denne runden er jo forslaget som har fått bred støtte i Ullern bydelsutvalg om å reetablere Hoffselva med utløpet i Bestumkilen. Det er det eneste stedet der det kan reetableres et naturlig elveleie med tilhørende våtmarksområde i elvemunningen. Dette er det heller ikke tatt hensyn til, så det er to tunge ting som egentlig burde passe godt for et byråd som sier de vil ha mer natur. Du kan ikke bare si det, men du må handle og muligheten ligger i Bestumkilen. Hvorfor i all verden skal vi bygge ned en strandsonetomt på 67 mål, når du noen hundre meter herfra må kjøpe en skoletomt på 14 mål for 670 millioner kroner?

Tar utgangspunkt i den største feilen

Som et resultat av alle innspillene i medvirkningsprosessen, la Plan- og bygningsetaten opprinnelig frem et forslag om maks 12 etasjer på Skøyen. Siden instruerte byrådet etaten om maks etasjetall skulle settes til 16 etasjer på sentrale Skøyen. Det reagerer Elvestuen på.

- Alle er enige om at vi skal ha en utbygging på Skøyen, men vi må ha en plan som bygger oppunder de verdier som er på Skøyen i dag. Det har ingenting med miljøvern å gjøre å bygge høyere. Vi kan bygge lavere og fortette over større arealer. Det de gjør nå er et grunnleggende feilgrep, hvor de tar utgangspunkt i den største feilen som er gjort i dette området, nemlig Orklabygget på 16 etasjer. De vil altså gjøre mer av det som de fleste mener var en stor feil. Når saken kommer til behandling i bystyret må man holde seg til høyhusplanen for Oslo. 12 etasjer er maks som denne områdereguleringen tåler. Det er ingen grunn til å gå utover dette. Det er på bakkenivå vi må finne kvaliteten for fortetting av et fremtidig Skøyen, med en skala på bygningsmassen som er akseptabel, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen var leder av bystyrets byutviklingskomite i 2005, da høyhusplanen for Oslo ble vedtatt.

