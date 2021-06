– Problemer med vaksine-booking? Prøv igjen!

– Hvis enkelte har problemer med å booke time, er det fint om man prøver igjen litt senere, sier avdelingsdirektør Giske Edvardsen i Bydel Ullern.

Publisert: 24.06.2021 kl 09:20

ULLERN/VESTRE AKER: – Enkelte ganger kan det være litt problemer med å få bestilt time, men det pleier å løse seg etter hvert.

– Blir det ugreit med hensyn til endringen av intervallene mellom dose 1 og dose 2?

– Nei, angående endring fra 12 til ni uker og så tilbake til 12 uker har vært greit for de fleste, sier Edvardsen, men for enkelte har det kollidert med planlagt ferie.

Kom til timen du har fått

– Vi oppfordrer til å ta imot den timen man har fått. Det forventes noe reduksjon i uke 27 og 28, men endelig fordeling for de ukene er ikke klar, sier Edvardsen, som forteller at denne uken mottar bydelen 2700 doser og i kommende uke 2552 doser – hvorav hele 4652 er førstegangsdoser.

Vaksinerte

– 34 prosent er ferdigvaksinert, og 33 prosent er delvaksinert, sier Edvardsen. Det gjelder innbyggere og helsepersonell.

– 19.604 innbyggere er vaksinerte.

– Hvem kalles inn nå?



– Det er gjenstående innbyggere i gruppe åtte til 10 samt gruppe 11. Innbyggere i gruppe åtte til 10, som ikke har fått SMS fra oss, oppfordres til å ta kontakt på følgende e-post: ullern.vaksinesenter@bun.oslo.kommune.no



28.235 i Vestre Aker

– Det totale antallet vaksinerte innbyggere i Vestre Aker er 28.235 personer. Av disse har 14.150 fått første dose, mens 14.085 personer er fullvaksinert, sier Inger Thommessen, rådgiver i bydelsdirektørens stab.

– Dette utgjør 67 prosent av befolkningen i Vestre Aker over 18 år, som da er enten del- eller fullvaksinerte. De vaksinerte er innbyggere i prioriteringsgruppe en til 10 samt utvalgt kritisk helsepersonell bosatt i bydelen, sier Thommessen.



I neste uke – uke 26 – mottar Oslo kommune rundt 72.600 doser koronavaksine.

– Vestre Aker har fått tildelt 3602 av disse dosene, og samtlige er førstegangsdoser. Vi innkaller nå de resterende innbyggere i prioriteringsgruppe 10 – alder 18 til 24 og alder 40 til 44 år, sier Thommessen. Det gjenstår cirka 1000 personer i denne gruppen.

25- til 39-åringene

– Vi starter også med innkalling av personer i prioriteringsgruppe 11, det vil si folk i alderen 25 til 39 år. I bydelen er det 9800 innbyggere i denne aldersgruppen. Disse vil bli innkalt etter fallende alder fra eldst til yngst. Samtlige vil få tilbud mellom uke 26 og uke 29.

På nåværende tidspunkt kan en ikke spesifisere hvilke alderskull som får tilbud i hvilken uke. - Dette fordi fremdriften per uke vil variere ut ifra vaksinetilfanget bydelen får, samt hvor mange i de enkelte alderskull som booker/ikke booker time når de får tilbudet, sier Thommessen.

Logg inn

Hun oppfordrer alle i prioriteringsgruppe 11 om å logge inn på helsenorge.no og sjekke at kontaktinformasjonen som er registrert, er riktig!

– Du vil motta en SMS til oppgitt telefonnummer med link til helseboka for å booke time når det er din tur.

Dersom ingen av tidspunktene passer, kan en avvente å booke time.



– Vi vil da sende ut en ny SMS til deg innen kort tid når ytterligere datoer og tidspunkter er tilgjengeliggjort.

En kan lese mer om SMS-innkalling her.



Ikke glemt

– Innbyggere som ikke booker time via lenken i helseboka blir ikke glemt! Dersom en ikke har åpnet linken eller fått booket time, vil vaksinesenteret forsøke å oppnå kontakt med deg på andre måter.

Slik sørger bydelen for å nå både de digitale og ikke-digitale innbyggerne i Vestre Aker med vaksinetilbud.



– Har du problemer med å få booket time via lenken, kan du sende en epost til koronavaksine@bva.oslo.kommune.no

Mange flyttes

Inn mot sommeren vil mange nordmenn få beskjed om at vaksinetimen for dose to blir flyttet. Flere kommuner varsler om at dette skaper forvirring og frustrasjon.

– Folk må møte til den nye timen de får, sier helseminister Bent Høie (H).



Hvor lang tid det skal gå mellom vaksinedose én og to har endret seg flere ganger. Det fører til at flere titusener mennesker må få ny innkalling til sin time for andre dose, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) til VG. FHIs inntrykk er at dette gjelder for «ganske mange» kommuner.

Sabotasje?

Elektrobedriften Bravida betaler ikke lønn til ansatte som tar vaksine i arbeidstiden, og lener seg på NHOs retningslinjer.

De rundt 3000 ansatte i elektrobedriften Bravida må ta fri uten lønn dersom vaksinetimen faller i arbeidstiden, bekrefter stabsdirektør Bjørn-Erik Saga overfor NRK. Saga sier de lener seg på NHOs retningslinjer angående vaksinering i arbeidstiden.



– Det er helt oppsiktsvekkende og et underlig standpunkt når det nå handler om å vaksinere mest mulig folk. Så det er jo en form for sabotasje av den dugnaden vi alle har vært med på i over et år, sier Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet til NRK. EL og IT Forbundet har rundt 1300 ansatte i Bravida som medlemmer.

Andersen sier han ikke har hørt om andre bedrifter i sitt segment som har samme praksis. Og at han har forståelse for at «de ansatte er forbanna».