Turgåere langs Risbekken er forundret over at et stykke av Risbekken er inngjerdet på et område som oppfattes som friområde.

RIS: I 1963 regulerte Oslo kommune et stort område, avgrenset av Risbekken og Sognsvannsbekken, til offentlig park. I reguleringsdokumentet er blant annet Risbekken grensen for parkområdet.

Langs en strekning, utenfor en eiendom i Trosterudveien, er Risbekken avstengt med port og gjerde, samtidig som det er opparbeidet på området som blir oppfattet som friområde.

- Når jeg kommer her med barna mine på en fin vandring langs bekken, så blir vi møtt av disse gjerdene. Det er synd at landskapet blir brutt opp på denne måten, og jeg er forundret over at dette er lov. Det skal vel være fri adgang langs bekken, i og med at grensen til friområdet går langs Risbekken, sier en turgåer som henvender seg til Akersposten.

OPPARBEIDET: Området langs Risbekken er pent opparbeidet med mulighet for kompostering nærmest. Foto: Vidar Bakken

I 20 år

Akersposten tok en tur for å se på forholdene og henvendte seg så til tomteeier i Trosterudveien.

- Gjerdet følger eiendomsgrensen og er satt opp etter denne. Jeg har forholdt meg til en avgjørelse tatt av Plan- og bygningsetaten for 20 år siden når det gjelder eiendomsgrensen.

– Gjerdet og port ser relativt nytt ut?

- Inngjerdingen har vært der i 20 år, uten at noen har reagert på dette, sier tomteeier, som ønsker å være anonym.

Foreløpig vurdering: Ulovlig

I tiltakshavers søknad om oppføring av bolig og i rammetillatelse for litt over 20 år siden fremgår det at eiendomsgrensen går ved Risbekken i øst. Akersposten ba Plan- og bygningsetaten (PBE) om en vurdering av oppsetting av gjerde på andre siden av Risbekken og om dette er i overensstemmelse med vedtak gjort av PBE i byggesaken.

- I en byggesak for 20 år siden ble det tillatt oppført en enebolig med garasje på denne eiendommen i Trosterudveien. I byggesaken fremgår det ikke noe om oppføring av gjerde inntil Risbekken som går langs eiendomsgrensen i øst. Det eneste som fremkommer om gjerde i byggesaken, er følgende i forbindelse med søknad om dispensasjon fra KDP grøntplan i Oslo: Tiltakshaver vil rydde området langs bekken for skrot og gamle rustne gjerder som har falt ned og gjerne plante stedlige vekster langs bekken etter samråd med kommunens fagfolk slik at bekkedraget får et pent og naturlig utseende, sier Atle Jan Larsen, senior kommunikasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten.

(Søknaden om dispensasjon i byggesaken gjaldt dispensasjon fra kravet om minst 20 meters avstand fra bekk, hvor det i kommunedelplanen for grøntstruktur i byggesonen er en retningslinje om at alle åpne vassdrag bør bevares med minst et 20 meters grøntbelte på begge sider. Tiltakshaver fikk i den sammenheng tillatelse til å bygge inntil 13,5 meter fra bekken under forutsetning at resterende del av 20 meters belte langs bekken forblir grønt - journ.anm.)

- Gjerdet vurderes som et tiltak som krever dispensasjon fra forbudet i Plan- og bygningsloven § 1-8 og er følgelig ulovlig. Dette er vår foreløpige vurdering, og vi kommer til å sende et varsel til grunneier og be om en redegjørelse for forholdene, sier Larsen.

(Pbl § 1-8 omhandler «Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag» - journ.anm.)

