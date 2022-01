Belastningen på Bydel Ullern er stor i denne tiden. Viktige tjenesteområder lider.

Publisert: 20.01.2022 kl 15:35

ULLERN: Smittetrykket er stort og førstelinjetjenesten lider under mangel på folk. Leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H) er fortvilet over situasjonen i bydelen.

Hjemmetjenester mest utsatt

- Det er et betydelig sykefravær blant bydelens ansatte. Det setter oss på store prøvelser og presset er større enn noen gang. Det rammer alt fra helsestasjoner og barnevern til barnehager og hjemmetjenester. Mest utsatt akkurat nå er hjemmetjenestene, med sykefravær på alle nivåer. Her må det gjøres vanskelige prioriteringer, som vi håper på forståelse for. Alle skal få nødvendig hjelp, men ikke alle oppgaver kan utføres. Det betyr blant annet at praktisk bistand i denne tiden ikke har høy prioritet. Situasjonen er svært krevende for de ansatte, som gjør sitt ytterste for å gi de tjenester folk er vant til å få, sier Pedersen.

Utdeling av selvtester

Situasjonen er også krevende for barnehagene.

- I flere barnehager gjør smittesituasjonen sitt til at enkelte avdelinger må stenge eller slås sammen med andre. Bydelen jobber hele tiden med å skaffe vikarer og det er ikke enkelt i denne situasjonen, understreker bydelslederen, som berømmer innstillingen hos bydelens ansatte.

- Bydelsadministrasjonen sitter nå med et stort lager med pakker for selvtesting. Det er rene dugnadsstemningen i administrasjonen, hvor pakkene skal fordeles til alle barnehagene og andre tjenestesteder. I tillegg gjøres det klart for depot av pakker med selvtesting, som bydelens befolkning kan hente fra. Det skjer allerede til uken i foajeen i bydelshusets 1. etasje. Bydelsadministrasjonen vil komme tilbake med hvilken dag det starter og tidspunkter man kan hente pakker med selvtesting, avslutter Pedersen.

