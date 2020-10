– Positiv til denne merkingen

Store «30-skilt» malt i veibanen er siste nytt i Ostadalsveien. – Positivt, mener beboer i veien.

Publisert: 05.10.2020 kl 13:05

RØA: For et par uker siden ble de relativt nye fartshumpene, såkalte minihumper, fjernet i Ostadalsveien på Røa. Noen dager senere ble stedet i stedet markert med tydelige, store 30-tall.

Akersposten spurte Bymiljøetaten om årsaken til endringen, ettersom det er flere fartshumper i Ostadalsveien, og det bare var denne som ble byttet ut.

– Bymiljøetaten har fått tilbakemeldinger på store rystelser når biler passerte disse minihumpene i Ostadalsveien, sier pressevakt i Bymiljøetaten, Liv Eggesbø.



– Vi utførte derfor vibrasjonsmålinger i september. Måleresultatene fra målerapporten viser klare overskridelser, og konklusjonen var at minihumpene må fjernes. Som avbøtende tiltak ble det foreslått å merke opp 30-symbol i veibanen denne gang, sier hun.

Hun understreker at dette ikke er en vanlig løsning.

– Positivt

Sikkerheten i Ostadalsveien, som er den største og viktigste veien i dette området mellom Sørkedalsveien og Ullerntoppen, har vært diskutert i mange år, ikke minst etter den tragiske ulykken i 1986, der en ung jente omkom etter påkjørsel i et fotgjengerfelt.

Siden den gang er fartsgrensen senket fra 50 til 30, og etter mange års kamp ble det anlagt flere fartshumper for få år siden. Samtidig valgte Bymiljøetaten etter sterkt påtrykk å sette opp flere påminnelser i hele området om at trafikanter her er inne i en 30-sone.



Stig Øydna Kvarsnes bor i Ostadalsveien og har barn som daglig ferdes til og fra Huseby skole. Han har vært aktiv i kampen for en tryggere vei, og han er administrator for Facebook-gruppen «Ostadalsveien – trygg skolevei!».

Når Akersposten forteller ham om hvorfor minifartshumpen er byttet ut med de store 30-symbolene i veien, sier han: – Jeg syns det er bra at man hensyntar beboerne i veien. Når de måtte fjerne denne humpen, er jeg positiv til merkingen i veien.

Fremdeles for mye fart

Øydna Kvarsnes mener at tiltakene om flere 30-skilt og flere fartshumper som er anlagt de siste årene, har bidratt til at det er blitt en liten bedring hos bilistene i Ostadalsveien. Han mener likevel at det fremdeles er et stykke igjen i gå

– Det jeg ville gjort, er å lage en innsnevring akkurat på dette stedet, der de nå har malt 30-symbolene – og kanskje også nederst i bakken ned mot t-banebroen og opp mot krysset Ostadalsveien/ Aslakveien, sier han. På den måten vil trafikantene måtte roe ned farten og ta mer hensyn når det kommer trafikk imot.



Ostadalsveien har fått en litt uvanlig merking av fartsgrensen midt i veien.

