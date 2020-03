Alle tiltak videreføres

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

Publisert: 24.03.2020 kl 16:10

12. mars 2020 iverksatte regjeringen en rekke tiltak i håp om å stanse viruset. Tiltakene er de sterkeste og mest inngripende vi har hatt i Norge i fredstid.

Barnehagene, skolene og universitetene er stengt. Det er også små og store bedrifter, restauranter, treningssentre og konsertscener. Mange butikker og bedrifter står uten kunder som følge av smitteverntiltak.

– Tiltakene ser ut til å bremse smitten, men vi trenger mer tid for å se hvilken effekt de har. Regjeringen har fastsatt en strategi for å begrense smittespredningen som innebærer at hver enkelt som er smittet maksimalt skal smitte én annen person. Da vil helsevesenet ha kapasitet til å hjelpe alle som trenger det, sier statsminister Erna Solberg.

Det er for tidlig å konkludere på om de iverksatte tiltakene er effektive. Regjeringen fortsetter derfor med de strenge tiltakene, i første omgang til og med 13. april 2020. Det viktigste er å sikre at de som blir alvorlig syke, enten av korona eller andre årsaker, kan få hjelp i helsetjenesten. Og at helsetjenesten ikke blir overbelastet.

– Vi må vi fortsette dugnaden for å slå ned smitten. Vi vet det koster, men folk over hele landet følger opp. Det vil jeg takke for. Vi har kommet oss gjennom tøffe tider før. Det skal vi klare nå også, sier statsministeren.

Helsetjenesten iverksetter en rekke tiltak for å ha kapasitet til å gi behandling til syke koronasmittede, og samtidig yte øyeblikkelig hjelp og gi behandling til pasienter med annen alvorlig sykdom.

– Alt det vi gjør nå er for at folk skal få god behandling hvis de blir alvorlig syke. Norge har en god helsetjeneste som nå jobber for å øke kapasiteten og dreie innsatsen for å være best mulig forberedt på det som kan møte oss. Vi står fast på tiltakene som har som mål at helsetjenesten ikke skal blir for hardt presset. Samtidig forbereder vi helsetjenesten på en situasjon der vi ikke lykkes med å stoppe smittespredningen i så stor grad som vi ønsker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.