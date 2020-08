«Populært møtested stenges – frivilligheten vil åpne dørene»

Når Vinderen seniorsenter til nyttår legges ned, fins det gode alternativer, skriver Ola Ramstad og Yngvar A. Husebye.

Publisert: 06.08.2020 kl 13:15

Året 2020 blir et annerledes år for alle i bydel Vestre Aker. Og da tenker vi ikke bare på corona-pandemien, som berører oss alle, og spesielt alle i risikogruppene. Bydelen har slitt med store underskudd, som følge av overforbruk i årene 2013-2015.



Nå må gjelden betales tilbake til kommunekassen, noe som har medført at et enstemmig bydelsutvalg nylig har vedtatt midlertidig reduksjon av kostnadsrammen med nærmere 60 millioner kroner over to år. Det betyr nesten 30 millioner kroner mindre til gode og viktige formål til neste år. Det vil merkes på flere hold, men alle lovpålagte tjenester skal sikres forsvarlige budsjetter. Vi tror frivilligheten derfor vil bli enda viktigere i årene som kommer.

Samtidig med denne situasjonen har Nasjonalforeningen for folkehelsen bestemt seg for å legge ned alle sine seniorsentre. Etter flere tiår med seniorsenterdrift på Vinderen og andre steder i Oslo, er det slutt fra nyttår. Dette vet vi mange innbyggere er bekymret for. Seniorsenteret på Vinderen er og har alltid vært et meget populært møtested for mange, med sosiale treff, aktiviteter og en hyggelig café som midtpunkt.

Den ene av oss to skribenter, Yngvar Husebye, var derfor ute i Akersposten 30. april i år, og sa at det skulle være et seniorsentertilbud i Vinderen-området også etter nyttår. Enten med en ny ideell driver, eller ved at bydelen selv overtok driften. Så skjedde det noe uventet.



Noen uker senere ble det klart at byrådet hadde signert en driftsavtale med Diakonhjemmet Omsorg om et aktivitetssenter (seniorsenter) i lokalene til det kommende omsorg+-tilbudet i Diakonveien. Her blir det etablert et fullverdig, komplett seniorsenter med café, treningssenter, møterom og aktiviteter for både publikum og beboerne i omsorgsboligene. Denne nyheten medførte at et enstemmig bydelsutvalg (alle partiene) stemte for å satse på dette tilbudet, istedenfor i lokalene på Vinderen.

Det nye tilbudet vil åpne til nyttår. Selv om det bare er en drøy kilometer fra lokalene på Vinderen, er det nok mange som likevel gjerne skulle ha fortsatt å besøke lokalene på Vinderen. Også fra politisk hold har det vært stort engasjement for å se om man kan unngå å stenge lokalene. Vi to, Ola Ramstad og Yngvar Husebye, representerer henholdsvis Vestre Aker Frivilligsentral og Vestre Aker bydelsutvalg. Vi kom i dialog for å diskutere muligheter. Vestre Aker Frivilligsentral er kjent av de fleste, og holder et høyt aktivitetstilbud til glede for veldig mange innbyggere. De midlertidige lokalene ved Ris skole er flittig besøkt, og det serveres ofte middager og annet når mye annet holder stengt.



Det er en viss risiko for at Frivilligsentralen må fraflytte de nåværende lokalene, da tomten ved Ris skole kan bli benyttet til annen kommunal virksomhet. Vi har derfor innledet samtaler for å se på mulighetene for at Vestre Aker Frivilligsentral flytter all sin aktivitet til de sentrale lokalene på Vinderen, og dermed sikrer «et åpent hus» med café og gode møtelokaler for alle som vil slå av en prat, møte andre over et smørbrød og en kopp kaffe, og ellers kanskje bli med på noe av det store frivillighetsarbeidet som sentralen og de mange lag og foreninger som bidrar til så mye for så mange.

Vårt håp er derfor at vi lykkes med disse samtalene, og at vi fra nyttår kan ønske alle fortsatt velkommen til lokalene på Vinderen. Vi håper alle ser positivt på denne muligheten.

Ola Ramstad

styreleder Vestre Aker Frivilligsentral

Yngvar Husebye

leder av Vestre Aker bydelsutvalg