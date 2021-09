Politisk møte med tema «Bevar båtlivet i Oslo»

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og Folkeaksjonen for bevaring av Båtlivet i Oslofjorden holder politisk debattmøte på Sjølyst Marina, Drammensveien 164.

Publisert: 08.09.2021 kl 11:10

SJØLYST: Møtet finner sted i dag onsdag 8. september kl.18.-20.00 på utendørs scene ved opplagsplassen.

Arrangørene skriver i en pressemelding:

Tema for debatten er båtpolitikk, for Oslo fremstår, som båtfolket ser det, uten en samlende politikk. Gjennom de siste årene har KNBF og Folkeaksjonen for bevaring av Båtlivet i Oslofjorden gjennomført en rekke møter med det politiske miljøet, men bevaring av båtplasser og opplagsplasser i Bestum- og Frognerkilen, er nå sterkt truet på grunn av utbygging i strandsonen. - Oslo har en begrenset strandsone for byens befolkning på 680.000 mennesker, og denne nedbygges kontinuerlig. Markagrensen derimot, er fredet, men hva med tilgangen til strandsonen, spør Stig Hvide Smith, generalsekretær i KNBF. KNBF er Norges største landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåtbrukere. Forbundet er en sammenslutning av båtforeninger og personlige tilsluttede medlemmer. KNBF er en ikke-fortjenestebasert, frivillig, ideell og allmennyttig organisasjon. KNBF har mer enn doblet antall medlemmer de siste 8 år og vi er nå 46.000 medlemmer fordelt på 381 medlemsforeninger, samt personlige medlemmer. Folkeaksjonen for bevaring av båtlivet i Oslofjorden ble startet 2019, fordi 450 båtplasser og 1 500 opplagsplasser står i fare for å måtte vike plassen for kontorer og leiligheter på Karenslyst & Skøyen Båtopplag i Bestumkilen, og representerer til sammen: 3 500 båteiere. Vi ønsker velkommen til en både viktig og spennende politisk debatt om et tema som ikke så ofte ser dagens lys i det offentlige rom - fritidsbåtpolitikk. Båtfolket utgjør anslagsvis 1-2 millioner stemmeberettigede i Norge. Velkommen til debatt med de politiske partiene!

Disse politikerne stiller:

SP: Morten Edvardsen, Politisk rådgiver i Oslo Sps bystyregruppe

Venstre: Margrethe Geelmuyden

Ja til Miljø Nei til bompenger/FNB: Tor Knutsen medlem av styret i Oslo.

Høyre: Jin Kathrine Fosli, Stortingskandidat for Oslo Høyre,

FRP: Jon Helgheim, 2. kandidat på Stortingslisten

Ap stiller også med en representant

Ordstyrer og kontaktperson: Stig Hvide Smith, mobiltelefon 478 29 200, stig@knbf.no

Du kan også følge møtet via You Tube: Politisk møte - YouTube

Se også vår nettside Hjelp oss med å redde båtlivet: https://reddbatlivet.no/