Politikerne insisterte på møte med VAV

Politikerne og administrasjonen i bydelene Ullern og Vestre Aker var misfornøyde med informasjonsflyten og oppfølging av tiltak fra Vann- og avløpsetatens side.

Publisert: 15.01.2021 kl 11:15

HUSEBY: De forlangte å få møte ledelsen i Vann- og avløpsetaten for å få avklaring på en rekke punkter. Bydelslederne mente at VAV har forsømt sin informasjonsplikt overfor berørte bydeler. Det ble pekt på flere punkter med hendelser, som avvek fra de planene som ble presentert forut for bystyrevedtaket vedrørende «Ny vannforsyning Oslo». Blant disse var endring i sprengningsplanene ovenfor Huseby skole. På møtet som ble holdt i FO-bygget tirsdag denne uken, var også diverse avbøtende tiltak tema.

Åpenhet

- Vi forventer at Vann og avløpsetaten følger opp premisser som lagt i bystyrets vedtak og som berører befolkningen på en langt mer offensiv måte enn de har gjort så langt. Her må de være tidlig ute og dette vil vi gjennom regelmessige møter følge opp fra vår side. Tillitt skapes gjennom åpenhet og samarbeid, og det har vi sagt klart fra om. Bydelen forutsetter at avbøtende tiltak gjennomføres for å redusere ulempen for befolkningen, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen, etter møtet i FO-bygget.

Uavklart

- Jeg slutter meg til Carl Oscar i dette. Det er en rekke punkter vi fremdeles mener er uavklart. Det gjelder ikke minst spørsmålet om erstatningsarealer. Jeg sitter også i driftsstyret på Huseby skole. Det er helt klart at skolen med sine elever og ansatte har hatt en helt forferdelig periode med dagssprengningen. Informasjonen forut for dette har vært under enhver kritikk, sier Yngvar A. Husebye, leder av bydelsutvalget i Vestre Aker.

- Jeg oppfatter det slik fra etatens side at de nå ønsker og vil legge til rette for en god dialog med bydelene fremover, sier Pedersen.

Akersposten møtte representanter for VAV og bydelene etter møtet i forbindelse med en befaring rundt rigg- og anleggsområdet på Huseby. VAV ønsket ikke at Akersposten skulle være til stede på selve møtet.

