Politikerne dro til barnehagen for å få svar

Når ikke ansvarlig byråd selv vet hva som skjer med Sollerudstranda barnehage, da kan det være nødvendig å dra til den det gjelder.

Publisert: 03.03.2020 kl 16:25

SOLLERUDSTRANDA: To av medlemmene i bystyrets Kultur- og utdanningsutvalg, Pia Farstad von Hall (H) og Silje Lutro (H) besøkte Sollerudstranda barnehage, etter at byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) i bystyrets spørretime sist onsdag, ikke kunne redegjøre for status for videre drift av barnehagen. Sollerudstranda barnehage er i bystyrevedtaket, i forbindelse med vannbehandlingsanlegget, lovet erstatningslokaler i rigg- og anleggsperioden, uten at dette så langt har kommet på plass. Barnehagen er privat drevet gjennom en forening og er ikke en del av noen kjede.

Direkte oppsiktsvekkende

- Det er merkelig at byråden ikke kan svare klart på dette, når dette er et sentralt punkt i byrådssaken som er fremmet. Vi ble i bystyrets spørretime lovet et raskt skriftlig svar, men dette er ikke kommet. Når vi vet at fristen for barnehageopptaket gikk ut 1. mars, så sier det seg selv at dette haster. Dette er en påkjenning for foreldre, barn og ikke minst de ansatte. Det er overraskende hvor lite som er gjort i denne saken og direkte oppsiktsvekkende med tanke på hvor god tid Vann- og avløpsetaten har hatt på å gjøre noe med denne saken, sier Lutro.

Vil ikke involveres

- Like oppsiktsvekkende er det at ansvarlig byråd for barnehager, Inga Marte Thorkildsen (SV), ikke bryr seg. Da barnehage.no ville ha en kommentar til denne saken, så var det korte svaret fra byrådsavdelingen at de er kjent med situasjonen, men siden barnehagen er privat, er de ikke involvert. I og med at det å skaffe erstatningslokaler er en forpliktende sak som angår Oslo kommune, så likner dette på en arrogant avvisning – det er ikke vårt bord, sier Farstad von Hall.

- Byrådet driver pekeleken uten å komme opp med hvem som har det reelle ansvaret. Det er ikke betryggende og arrogant overfor foreldrene, sier Lutro.

- Man må jo spørre, hvorfor får de det ikke til. Vil de at barnehagen skal legges ned? Det er jo pekt ut to områder, blant annet to hundre meter lenger bort, hvor det kan plasseres en brakkebarnehage. Det krever jo i prinsippet bare en midlertidig dispensasjon av Plan- og bygningsetaten fra gjeldende regulering, sier Farstad Von Hall.

DET GULE HUSET: Barnehagen ligger idyllisk til på Sollerudstranda med sin nærhet til sjøen. Foto: Vidar Bakken

Ingen garantier

De to politikerne får møte styrer, Ann-Kristin Evans, som kan opplyse om at lite nytt er avklart etter Akerspostens sak den 7. februar i år: Barnehagebarna blir kasteballer i vannsaken.

- Det er en veldig vanskelig situasjon. Vi har ennå ikke fått noen garantier for ny lokasjon og foreldrene måtte alle søke om nye plasser før 1. mars. Det er jo ingen foreldre som ønsker dette. Vi er en liten, men populær barnehage som scorer fem av fem på tilfredshet og med god økonomi. Alt overskudd blir tilbakeført til barnehagen. Vi vil opprettholde driften, men får ingen garantier for videre drift, selv om bystyrevedtaket tilsier det. Blir vi lagt ned i anleggsperioden? Kan vi starte opp igjen om fem år når anleggsperioden er over? Hva med de ansatte som bare får garantert 6 måneders lønn og må søke nye jobber om driften stopper? Hvorfor er det så vanskelig å få til en ny lokasjon? Kan ikke byrådet påvirke dette, spør Evans.

Hun peker på at det fremdeles er mulig å gjøre noe frem til 30. mars, som er fristen barnehageforeldre har til å akseptere tildelt barnehageplass. Barnehagen har også fått avslag på å disponere to avdelinger i en ny barnehage som kommunen skal bygge i Bydel Ullern.

- Det virker ikke som kommunen er interessert i samarbeid. Det er ikke så farlig liksom og snart kommer anleggsmaskinene. Vi kommer uansett til å fortsette her på Sollerudstranda til vi regelrett blir kastet ut, sier Evans.

- Slik vi ser det, så tar ikke byrådet vedtaket i bystyret på alvor. Her er det noen som ikke har satt seg inn i situasjonen. Vi lover å følge opp denne saken, sier Farstad von Hall.

Svar fra VAV:

Akersposten har bedt Vann- og avløpsetaten om status i saken og fått følgende svar fra kommunikasjonsansvarlig Gro Elden:

Sollerudstranda barnehage – oppdatering om erstatningslokaler Det har vist seg utfordrende å finne gode erstatningslokaler til barnehagen, og det arbeides fortsatt med å få dette på plass. Vann- og avløpsetaten jobber med en avtale med Sollerudstranda barnehage som tar høyde for både en situasjon hvor erstatningslokaler kommer på plass og en situasjon hvor det ikke lar seg gjøre. Samtidig har etaten hovedfokus på å undersøke alle reelle alternativer og finne en alternativ lokalisering av barnehagen i samarbeid med andre parter i kommunen. Vedtaket i bystyret den 13. november knyttet til ny vannforsyning legger svært strenge føringer for bruk av friområder. Mange av de arealene som er egnet for midlertidig barnehage er regulert som friområde, og derfor har prosessen vært krevende så langt. Vi har vært i kontakt med mange private og offentlige eiendomsaktører for å undersøke mulighet for å leie lokaler der, men det har ikke ledet fram til noe konkret. Vi har fått tilbakemeldinger om at aktørene ikke ønsker barnehagedrift i sitt bygg eller eiendom, det har ikke vært kapasitet, eller lokalene har ikke vært egnet. Vann- og avløpsetaten anbefaler å flytte barnehagen til friområdet ved Sollerud gård og arbeider med å få en endelig avklaring på om dette lar seg gjøre. Forslaget medfører at Vann- og avløpsetaten frigir deler av sitt regulert rigg- og anleggsområde. 17. februar hadde etaten en forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten, som betyr at den formelle prosessen i denne sammenheng pågår. Parallelt med pågående sak hos Plan- og bygningsetaten, undersøkes det hvorvidt det finnes andre egnede alternativer. Bydel Ullern har forsikret oss om at barna fra Sollerudstranda barnehage eventuelt vil ha mulighet til å få plass i andre barnehager i bydelen, dersom Vann- og avløpsetaten ikke skulle finne alternative lokaler.

