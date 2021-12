Plutselig var veien stengt av VAV

Det var litt av en overraskelse for beboerne på Franzebråten da den eneste veien ut av området var stengt torsdag morgen.

SOLLERUD: Beboerne på Franzebråten, rett ved Sollerudstranda, har bare én vei ut og inn av sitt boområde. Det er på en vei som også er byens mest trafikkerte sykkelvei.

- Da vi skulle kjøre ut i morges hadde, Skanska satt opp to låste bommer på sykkelveien, slik at vi ikke kunne kjøre ut og inn fra vårt område. For syklistene som kommer nedover i mørket i snødrevet er det livsfarlig da de må kjøre slalåm mellom bommene. Trafikkvakten på stedet spurte forundret om vi ikke har fått nøkkel, men vi har hverken fått nøkkel eller blitt informert om at bommene skulle komme. 15-20 husstander var sperret inne - og hva med ambulanse, brannbiler og søppelkjørere, spør Kristinn Hegna.

Mest trafikkfarlige krysningspunkt

Bommene er satt opp nær et ulykkesområde på hovedsykkelveien hvor mange syklister kommer i stor fart mot krysningspunktet med tungtransport fra Sollerudstranda.

Hegna tar kontakt med VAV og får opplyst at Skanska, som er Vann- og avløpsetatens entreprenør på stedet, har fått tillatelse av Statens Vegvesen om å oppføre bommene med cirka 30 meters mellomrom, med passering gjennom en to meters åpning på siden. Hensikten er å dempe farten til syklistene, i og med at det har oppstått flere situasjoner med fare for uhell, i følge Skanska.

I et notat fra Statens Vegvesen står det at det skal være trafikkvakter på stedet, og vaktene som styrer trafikken i krysningspunktene ved Drammensveien 288 skal betjene bommene et stykke opp i bakken. Ved behov for passering med store biler i tider når bommene er lukket, skal vaktene åpne bommene og la slike biler passere. Dette gjelder altså i tiden hvor det er tungtransport til og fra Sollerudstranda.

- Hva da med oss som bor her da? I dag har bommene vært låst. Da vi kom med bil, måtte trafikkvaktene forlate posten hvor de skal overvåke tungtrafikken som krysser sykkelveien, som er det mest trafikkfarlige krysningspunktet i området. Større personbiler vil ikke ta sjansen på å presse seg gjennom åpningen på siden av bommene, sier Hegna, som igjen utrykker forbauselse over at beboerne som må bruke denne delen av sykkelveien, verken blir hørt eller informert.

Ingen god løsning

Senere på dagen kommer ny informasjon fra Vann- og avløpsetaten. De informerer om at bommene ikke skal være låst når de står i stengeposisjon, slik at bilistene selv kan gå ut å åpne og stenge bommen.

- Det er jo ingen god løsning. Vi vet jo at dette er en svært trafikkert sykkelvei. Skal vi betjene to bommer ved å parkere og gå ut og inn av bilen fire ganger, mens det raser syklister forbi i begge retninger? Dette skaper flere problemer enn det løser. Ikke minst blir det enda flere farlige situasjoner mellom syklister, gående og biler enn det var før VAV etablerte anleggsområdet. Allerede tidlig i prosessen for tre år siden advarte vi mot dette farlige krysningspunktet og nå kommer de altså de opp med en nødløsning som skaper nye konflikter, avslutter Hegna.

