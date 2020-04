Plutselig måtte fiskeyngelen ut!

– Jeg oppdaget at det begynte å bli lite næring i klekkeriet – og det var fare for at flere kunne dø, sier Kristin Bærøe. Derfor måtte de kaste seg rundt og få fiskeyngelen ut i elven.

SOLLERUDSTRANDA/LYSAKER: Dagen kom litt mer plutselig enn planlagt. Lærer Kristin Bærøe fra Sollerudstranda skole og Frode Dalen fra Lysaker Fiskeforening bærer dyrebar last ned til Lysakerelvens bredder. 7-8000 fiskeyngel fra klekkeriet på Sollerudstranda skole er klar for et liv på egenhånd.

– Veldig synd at elevene på skolen ikke får være med på dette, men det er jo slik skolehverdagen er for tiden. De må holde seg hjemme, sier Bærøe.

For lite næring

– I tillegg måtte utsettingen gjøres på veldig kort varsel. Jeg oppdaget at det begynte å bli lite næring i klekkeriet – og det var fare for at flere kunne dø. Skulle vi fortsatt på å ha dem der, måtte jeg gjennom hele påsken vært inne for å fore, hvert 6 minutt, og det er jo ikke mulig, sier læreren.

– Vårt klekkeri er jo egentlig en nødløsning. Det er ved OFAs anlegg i Sørkedalen at man har et stort og profesjonelt apparat for dette – blant annet med automatisk foring. Men i år har vi av forskjellige grunner ikke kunnet få benytte OFA. Derfor måtte vi faktisk fremskynde utsettingen. Normalt skulle dette skje i mai, men det kunne vi ikke vente på, sier hun.

Populær fiskeplass

Lysakerelven er blitt en veldig fin fiskeelv, ikke minst takket være innsatsen Sollerudstranda skole og Lysaker Fiskeforening. I fiskesesongen er det ikke uvanlig å ta fisk opp mot og over 10 kilo her.

Det utstedes cirka 50 fiskekort, og de rives bort på minutter.



I november i fjor ble en stor laks tatt opp ved laksetrappa nede i Møllefossen på Lysaker og «strøket» for rogn og melke. Rundt 10.000 egg ble så fraktet til klekkeriet i naustet ved Sollerudstranda skole. Her har lærer og elever sørget for at klekkingen har gått sin gang – og på den måten hjulpet naturen. Resultatet er at det blir mer fisk i Lysakerelven enn det ellers ville ha vært.

Etter utsettingen finner yngelen plasser under en stein eller lignende og gjemmer seg. Fisken blir her i 2-3 år inntil de er store nok til å komme seg ut i havet og begynne på den lange turen til Grønland eller Alaska. Her spiser de seg fete, og etter 1-2 år er de tilbake i elva for å gyte.

– Av den yngelen vi setter ut, regner vi med at kun én av 1000 klarer å befrukte seg. En hunn kan produsere opp til 7000 egg, så dette er jo veldig viktig i forhold til reproduksjonen, sier Bærøe.



– Så er det også sik at cirka 50 prosent av hannfisken dør i gyteprosessen gjennom slåsskamper dem i mellom. De får skader, blir infisert og dør, sier hun.

Også hunnene har stor dødelighet etter gyting. Det tærer enormt på hunnfisken å bære fram 5-7000 egg. Laksen spiser lite eller ingen ting under selve gytetiden. De blir avmagret og slitne. Det krever mye energi å vandre opp elva og sloss seg til den beste gytegropa. Mange får store sår og skader. Etter gyting, drar de som har overlevd ut i den store verden igjen. Noen drar til Grønland og andre til Aaska.

Frivillig innsats

Ingen tvil om at det gjøres en flott og viktig innsats for å gjøre Lysakerelven til en levende elv. Bemerkelsesverdig er det jo at dette foregår i ren frivillighet. Til stor glede for fiskere – og for alle som har funnet Lysakerelven som en naturperle.

