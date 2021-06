Planlegger leilighetsbygg i Eckbos Have

Utbygger vil oppføre fem leilighetsbygg i tre etasjer i Jegerveien 4.

SLEMDAL: Ny bebyggelse med 24 leiligheter planlegges i hagen tilknyttet selskapslokalene Eckbos Have. Det er i dag også barnehage i planområdet.

Bevare villaen

All bebyggelse, unntatt den originale villaen fra 1898, forutsettes revet. Driften som selskapslokale planlegges videreført. Hovedhuset ønskes tilbakeført til sitt opprinnelige uttrykk, for å gjenetablere hovedhusets kulturminneverdi. Det er ikke planlagt å videreføre barnehagedriften på tomten. Parkering for selskapslokalet og de nye boligene, er hovedsakelig planlagt i parkeringskjeller, med adkomst fra Jegerveien.

FEM LEILIGHETSBYGG: Utbygger planlegger fem leilighetsbygg i tre etasjer med 24 leiligheter på tomten. Illustrasjon: Lund+Slaatto Arkitekter

For høy utnyttelse

Dette planinitiativet er utløst av plankravet i gjeldende regulering (S-2864, vedtatt 14.5.1986). Plan- og bygningsetaten mener at forslaget hovedsakelig skal holde seg innenfor rammene av denne planen. Planinitiativet viser en for høy utnyttelse og strider for mye med gjeldende regulering, mener etaten. Planområdet har videre natur-og historieverdier som setter strenge premisser for utviklingen av eiendommen og PBE har vurdert at det innsendte planinitiativet ikke bør føre frem i den formen det nå er presentert.

PBE ønsker blant annet at en bebyggelsesstruktur med småhus og rekkehus undersøkes som en del av planarbeidet.

Utbygger er Eckbos Have AS, eid av investorselskapene Forende Industrier AS og Vedal Investor AS.

Ansvarlig søker er Lund+Slaatto Arkitekter AS.

