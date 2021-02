Planlegger gigantskole på Smestad

Utdanningsetaten (UDE) varsler en ny reguleringssak i forbindelse med rehabilitering og nybygg på Smestad skole. Det innebærer at skoleområdet kan få 1300 elever.

Publisert: 08.02.2021 kl 16:30

SMESTAD: I planene inngår en seksparallell ungdomsskole på Smestad skoles skoletomt. Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap støtter planene, som blant annet innebærer på sikt at skolens idrettsbane og skolehage kan forsvinne. I tillegg til dagens barneskole med fire paralleller og 24 elever med autisme, betyr dette at nærmere 1300 elever vil ha skole i dette området.

Behovet for ungdomsskole er stort i bydelen Ullern, hvor det er forventet stor vekst i befolkningen. Flere store byggeprosjekter vil komme i nær fremtid, ikke minst knyttet til Områderegulering Skøyen. Barne- og ungdomsskolen på Hoff er sterkt forsinket og vil sannsynligvis ikke stå ferdig før i 2028. I mellomtiden må Skøyenelever som skal over på ungdomstrinnet, dra til paviljong-skole på Ris skole. Ny barneskole på Smestad skal etter planen stå ferdig 2025/26.

- Uforsvarlig

Kommunen er på utkikk etter skoletomter på grunn av det forventede behovet for flere ungdomsskoleplasser. UDE vil blant annet løse dette på Smestad skoles tomt etter neste skolebehovsplanperiode 2021 – 2030, men utbygging kan skje før, mener rektor ved Smestad skole, Lene Rønning Arnesen.

- Jeg mener det er uforsvarlig å slippe så mange barn inn i dette området, uten tilfredsstillende utearealer. Det er uetisk å ta fra barn utearealer. De vil forsvinne, selv om det planlegges å bygge i høyden. Disse utearealene har våre barn behov for og det blir ikke mindre med en seksparallell ungdomsskole. Det er mange andre spørsmål som også melder seg. Hva med trafikksituasjonen med 12 – 1300 elever til og fra skolen gjennom Priorveien og Konventveien. Trafikksituasjonen rundt skolen er ille nok fra før, sier Rønning Arnesen.

Ren ungdomsskole på Hoff

Hun er kritisk til den pedagogiske nytten av å «klumpe» så mange elever sammen.

- Jeg er også skeptisk til hva dette vil ha å si for miljøet for skolen vår. Seksåringer på den ene siden i møte med grupper av 15-åringer på andre siden, kan innebære utrygghet for de minste. Jeg mener det er en mye bedre løsning å utvide Smestad skole med én eller to parallell og fortsatt ren barneskole. I stedet kan Hoff skole bli en ren ungdomsskole. Dette forslaget har jeg i flere omganger tatt opp med UDE, sier rektor.

Foreldrene engasjert

FAU ved Smestad skole støtter fullt ut rektors synspunkter.

- Det er nå mange foreldre som engasjerer seg i denne saken. Vi er bekymret for hva som skjer med det fysiske miljøet knyttet til utearealene og ikke minst er vi bekymret for det sosiale miljøet. Det er et altfor stort antall elever med stor aldersspredning og på et lite område. Og som rektor sier, trafikksituasjonen rundt skolen er ille nok fra før, sier FAU-leder Mariann Stoltenberg Lind.

Hun kan fortelle at foreldre ved skolen har dannet en egen Byggruppe, som skal jobbe sammen med skoleledelsen.

Ser på andre løsninger

Politikere har også engasjert seg. Blant dem er Høyres gruppeleder i bydelsutvalget i Bydel Ullern, Ingrid Hopp og Birgit Osnes (H), leder av bydelsutvalgets kultur- og oppvekstkomite.

- Vi prøver å se på andre løsninger, blant annet at Statnett-tomten på Montebello blir vurdert. Det vil uansett være et stort behov for både barneskole og ungdomsskole i fremtiden. Å legge en ungdomsskole her, mener vi er en dårlig løsning og støtter rektors forslag om ren barneskole på Smestad og en ren ungdomsskole på Hoff. Dette har vi stilt spørsmål om til byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, sier Ingrid Hopp.

- Miljømessig er det også mer naturlig å ha ungdomsskolelevene i et bymessig miljø på Hoff. Vi mener at UDE skal fortsette arbeidet med å regulere tomten til barneskole med flerbrukshall og ikke til ungdomsskole, sier Osnes.

Rektor bemerker også at Smestad skole er en av få skoler med skolehage, som vil kunne forsvinne med de nye og for skolen overraskende planer. Disse vil også ramme spesialavdelingen for barn med autismespekterlidelser, som vil få for små arealer til disposisjon.

- Selv om UDE i utgangspunktet ikke planlegger å bygge en ungdomsskole før etter en tiårsperiode, ser jeg ikke bort fra at det likevel vil anses rasjonelt å starte bygging så fort en regulering er i havn, sier Rønning Arnesen.

Følg Akersposten på Facebook