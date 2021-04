Planlegger 200 leiligheter – kan bli friområde i stedet

Investorene ønsker rundt 200 leiligheter på tomten overfor Hovseter t-banestasjon. Plan- og bygningsetaten tar imidlertid forbehold om at tomten i stedet skal brukes som erstatningsareal for området som nå brukes til vannbehandlingsanlegget.

06.04.2021

HUSEBY: Rett overfor t-banesporet ved Hovseter stasjon ligger tomten som Statsbygg høsten 2019 la ut til salg. En investorgruppe kjøpte tomten med tanke på å bebygge den med rundt 200 boliger og 2000 kvadratmeter med næringsbygg.

Eiendommen har tidligere rommet Blindeskolens pikeinternat sørøst på tomten og bestyrerbolig i nord.

Erstatningsareal?

" target="_blank">Estate Nyheter skriver at i en prosessavklaring til oppstartsmøtet skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) at de tar forbehold om en anbefaling av boligutvikling på eiendommen, «da eiendommen kan være aktuell som erstatningsareal for friområde i Husebyskogen, som følge av detaljregulering for Ny vannforsyning for Oslo».

I reguleringsplanen for Ny vannforsyning beslaglegges cirka 5,2 dekar av friområdet på Husebyjordet. Det ble ikke regulert erstatningsareal som del av den planen. I henhold til «Rikspolitiske retningslinjer for styrking av barn og unges interesser i planleggingen» skal det ved omdisponering av arealer som er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek skaffes fullverdig erstatning.

På denne tomten i Gamle Hovseter vei 3 skal det bygges, men hvor mye er usikkert. Kan det bli friområde i stedet?

PBE anbefaler en boligutvikling på eiendommen Gamle Hovsetervei 3, men altså med forbehold. I tillegg uttaler etaten at utnyttelsen bør reduseres. Ved boligutvikling av eiendommen må det også «vurderes om Pikeinternatet skal være førende for nytt plangrep», skriver Estate Nyheter.



– At tomten er en av flere alternativer som erstatningstomt for Husebyskogen er kjent, men slik saken om erstatningsareal nå står ser det ut til at andre alternativer er mer aktuelle. Vi har uansett forståelse for PBEs formelle holdning til dette, sier daglig leder Hans Olav Bjørk i Construcive Development.

Gamle Hovseter vei 3

