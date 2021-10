Planlegg seniortilværelsen nå!

I likhet med andre steder i landet blir vi stadig flere seniorer i Bydel Vestre Aker. For å sikre en best mulig seniortilværelse er det viktig å begynne forberedelsene på et tidlig tidspunkt. SeniorEXPO arrangeres på Samfunnshus Vest 20. oktober, og her vil du få nyttig informasjon og gode råd for planlegging av egen alderdom.

Akersposten Media

Publisert: 01.10.2021 kl 08:25