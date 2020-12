«Pilotveien 6 ikke faglig forsvarlig»

Takk for informasjon - men bydelens planer er fremdeles i strid med faglige anbefalinger.

Publisert: 17.12.2020 kl 13:15

Det er bra at Kari Andreassen, nylig ansatt som vår bydelsdirektør, går ut i media og deler informasjon om prosessen rundt Pilotveien 6, der bydelen vedtok 18.06.2020 å etablere et boligtilbud til mennesker med samtidig rus- og psykiatrilidelser (ROP-lidelser). Men hvis det er «mange misforståelser i omløp», er dette bydelens ansvar – og vi frykter dette innlegget også bidrar til å forsterke noen av disse.



Involvering og informasjon er essensielt i slike saker, og engasjementet bydelsadministrasjonen møter skyldes at det har vært stor mangel på dette. For dette har allerede blitt vedtatt en gang, og det har blitt utarbeidet en risikovurdering uten noen forsøk på involvering. Kun takket være engasjement fra beboere i bydelen har fakta kommet på bordet, og det skal nå utarbeides en grundigere risikoanalyse, kombinert med en større utredning.

For hvorfor engasjerer vi oss? Hvorfor arbeider nå flere titalls privatpersoner i bydelen flere timer hver kveld, hver helg og har ukentlig Teams-møter, diskuterer fakta, leter etter forskning, kontakter fagmiljøene, leser nasjonale føringer og empiri fra både tidligere og pågående prosjekter? Jo - fordi slike prosjekter har gått så veldig veldig galt mange ganger før, og gjør det fortsatt. Med ødeleggende konsekvenser for de som bor der, som opplever både forverring av psykiske lidelser og økt rusmiddelmisbruk. Og med konsekvenser for nærområdet i form av økt kriminalitet, økt tilgang på illegale rusmidler og generelt mindre trygghet. Og bydelen må, til slutt, gå inn med betydelige ressurser for å rydde opp. Kostnadene med oppryddingen overstiger langt den innsparingen man trodde man kunne få ved å samle alle på et sted. Og de menneskelige kostnadene lar seg ikke like enkelt reparere.

Det finnes nasjonale føringer for denne typen prosjekter, slik at man skal slippe å gjenta de feil som er gjort før. Vi har flere ganger stilt spørsmål ved hvorfor bydelen ikke følger disse anbefalingene, og hvorfor det heller ikke gjøres faglige vurderinger av konsekvensen av å fravike dem.

På veiviseren.no, et verktøy for boligplanlegging utviklet av Helsedirektoratet, anbefaler man å samle maks 6 boenheter til mennesker med rusmiddelavhengighet. Bydelens vedtak fra i sommer var at over 80 mennesker med ROP-lidelser skulle få tilbud om bolig i Pilotveien 6. Den risikoanalysen som utarbeides nå tar utgangspunkt i 20 boenheter. Dette er fremdeles mer enn tre ganger så mange som anbefalt maksimalt antall. På spørsmål om hvilke faglige vurderinger som lå bak dette antallet, svarte bydelen at det var så mange boenheter som var tilgjengelige i første omgang.

Parallelt med vår prosess rapporterer NRK om feilede prosjekter i andre kommuner. Først de 12 enhetene fra Vennesla, der man i utgangspunktet anla lignende boliger for samme brukergruppe, men etter etablering fikk inn personer som var underlagt tvungen psykisk helsevern. Barnehager må rydde sprøytespisser før åpning, familier må kjøre barna til venner og man opplever rusede personer i hagen og på døra. Og nå i desember fra Eidskog, hvor 12 enheter skaper samme type utfordringer midt i et boligfelt. Med så mye empiri fra prosjekter på halvparten av størrelsen og tilgang til faglige anbefaler, skal virkelig vår administrasjon og våre folkevalgte gjennomføre dette midt blant over 250 barnehagebarn, rett ved en barneskole, like ved en ungdomsskole og langs en trygg og bilfri skolevei til en annen barneskole?

De menneskene med ROP-lidelser som skal få et tilbud i Pilotveien 6, vet ikke dette enda. De kan derfor ikke si noe. Sannsynligheten er stor for at de ikke ville sagt noe uansett, dette er ikke mennesker som klager, skriver brev eller sloss for sine rettigheter. Mange av dem er alvorlig syke og har mer enn nok med å takle hverdagen. Men de skal bli våre naboer. Og de ønsker det samme som oss - et trygt og godt sted å bo. Vi har vært i kontakt med RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet - og de støtter våre bekymringer i denne saken.

Vi forstår at bydelsadministrasjonen nå ønsker ro og tillit til å gjøre sin vurdering, og at trykket fra oss kan være slitsomt. Men vi kommer til å fortsette å passe på, og si fra når vi mener det skjer feil i prosessen, eller noe ikke blir vurdert grundig nok. Vi vil være sikre på at vårt nabolag forblir et godt og trygt sted å bo - både for de i og rundt Pilotveien 6.

Trygve Aasheim

Deltaker i arbeidsgruppen på tvers av:

Voksenhagen Brl. 50 familier

Hamborg Brl. 142 familier

Amagerveien 2a-e, 4, 5, 7 og 9 - 8 familier

Lybekkveien 48 A og B - 16 familier