Permitterer spillere og ansatte

Røa Fotball Elite har sett seg nødt til å permittere både spillere og ansatte.

Publisert: 19.03.2020 kl 13:55

RØA: «Nå går hensynet til liv og helse foran absolutt alt annet, og Røa Fotball Elite er sitt ansvar bevisst og gjør alt som er mulig for å begrense sykdom og smitte.» Det skriver Røa Fotball Elite i en pressemelding torsdag.

Når inntektene uteblir, og sesongen nå er utsatt, har klubben ikke økonomi til å fortsette driften som før korona-pandemien brøt ut. I en pressemelding torsdag ettermiddag skriver Røa Fotball Elite at klubbens styre de siste dagene har vurdert situasjonen nøye, og gjennomført grundige analyser av mulige konsekvenser på kort og lang sikt.

– For at vi skal ha en klubb å komme tilbake til når denne krisen er over ser klubben seg dessverre nødt til å permittere inntil normal drift er tilbake igjen. Samtidig vil vi foreta en særskilt gjennomgang av den enkeltes situasjon for å kunne vurdere om man bør særbehandle noen som kan komme dårligere ut enn andre. Visse funksjoner vil måtte delvis opprettholdes slik at man ikke må starte på null når vi sammen har vunnet den viktigste kampen som for tiden pågår, uttaler Harald Nickelsen, styreleder i Røa Fotball Elite.