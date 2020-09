– Perfekt sted for en aktivitetspark

De mener de har funnet et utmerket sted for en aktivitetspark i Bydel Vestre Aker. Nå gjelder det å få alle med laget og få finansieringen på plass.

Publisert: 15.09.2020 kl 15:30

I dag er det en grusbane nord for Voksen skole. Det vil fremdeles være plass til en sjuer/nier-bane eller to femmerbaner på tvers, selv om man bruker området til venstre til akviitetspark. Illustrasjonen er hentet fra presentasjonen til foreldregruppen.

VOKSEN: Rett ved siden Voksen skole ligger grusbanen som benyttes mye av skolen i skole- og Aks-tid. På ettermiddag og kveld er det Vestre Akers Skiklub (VASK) som bruker grusbanen til fotballkamper.

En gruppe foreldre som har barn på Voksen skole, har gått sammen og kommet opp med ideen om å bruke den vestligste delen av banen til noe mer. De mener at bydelen trenger et sted hvor barn og ungdom kan møtes til lek og uorganisert aktivitet.



– Barn og ungdom trenger også steder der de kan gå og møtes uten å måtte planlegge eller booke, sier Eva Nordgård, som er en av de aktive i foreldregruppen. Vi møter henne og en annen aktiv foreldre i gruppen, Ole Johan Nedrelid. De to viser oss at her kan det fremdeles være plass til for eksempel to femmerbaner til fotball, selv om man tar rundt halvannen mål bortest på banen og setter av til aktivitetspark.

Får støtte

Tre viktige aktører på denne banen er altså Voksen skole, VASK og Undervisningsbygg, som har ansvaret for grusbanen. De aktive foreldrene forteller at de har lagt ideen frem for disse – og fått positive tilbakemeldinger.

– Vi har fått med oss både skolen og VASK på laget. Vi har også vært i kontakt med Undervisningsbygg, og de er positive, sier Nordgård.

(Saken fortsetter under bildet.)

Eva Nordgård og Ole Johan Nedrelid på grusbanen de håper en dag også vil inneholde en aktivitetspark.

Allsidig aktivitet

Foreldregruppen mener at det er et stort behov for et slikt tilbud, og de har vært rundt og sett at slikt fins andre steder, for eksempel på Hvalstad i Asker. Der er det lagd et anlegg som gir muligheter for mange ulike rulleaktiviteter, som skateboard, sykling og sparkesykling, og det er klatrevegg, dansegulv, turn- og lekeområde. Det er også muligheter for å spille bordtennis, basketball og sandvolleyball.

– Det er viktig med fritidstilbud, idrettsaktiviteter og møtesteder for de unge i nærmiljøet, barne- og ungdomstiltak som er inkluderende og legger til rette for rekreasjon, mestring og økt selvtillit, sier hun.



De to legger vekt på at det er mange som ikke finner seg til rette i de vanlige, organiserte tilbudene.

Støy?

– Vi har tatt kontakt med firmaet Betongpark, som tidligere har jobbet med bydelen uten å finne en passende lokasjon, sier Nedrelid.

På oversiden av området ligger boliger i Jarbakken, 50 til 100 meter fra grusbanen.

– Hva med nabolaget og støy fra slik aktivitet?



– Det er langt mindre støy fra betong enn for eksempel en skateboard-rampe som er lagd av tre, sier han, og de to påpeker at nabolaget fra før er godt vant til stor fotballaktivitet på grusbanen – og at aktivitetsparken er tenkt å ligge lengst vest på banen, lengst vekk fra der folk bor. Nærmeste nabo vil være Voksen skole og tomten mot Voksen kirke på vestsiden.

– Vi mener at dette er et passende sted nettopp fordi er et stykke til de nærmeste naboene, men likevel i et område hvor det er mange barn og ungdommer, sier Nordgård.

(Saken fortsetter under bildet.)

Bred aktivitet, lav terskel, gratistilbud. Om foreldregruppen får realisert sin drøm på Voksen, kan det se omtrent slik ut.

Finansiering

Om ideen blir tatt godt imot av flere, må det uansett finansieres. Foreldregruppen jobber med et budsjett på rundt fire millioner kroner for å få aktivitetsparken etablert.

Nå er de i gang med å finne ut av om det er mulig å skaffe for eksempel spillemidler. De kartlegger også det som fins av stiftelser og andre støtteordninger. Foreldregruppen har også stor tro på at ansvarlige politikere både lokalt og i bystyret vil se verdien av å opprette en møteplass der terskelen er lav, der det inspirerer til sunn, fysisk aktivitet og der muligheten for voksen tilstedeværelse er stor.

– Det er få aktivitets- og rulleparker i Oslo. Dette er et godt sted for en slik, sier de to foreldrene.

Den vestre delen av grusbanen mener de er perfekt for aktivitetspark for barn og ungdom.

