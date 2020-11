«Partipisken vant over fornuften»

Det er jo grunn til å spørre om hva som egentlig skjer inne i rådhuset, hvor en hestehandel får store konsekvenser for barn og unge.

Publisert: 20.11.2020 kl 13:25

At Holmenkollen Tennisklubb (HTK) fikk nei til bygging av tennisanlegg på Midtstuen, må sies å være skjebnens ironi på mange måter. Historisk sett er det bare å kaste et blikk over på Midtstuen skole med reguleringsplanen som ble stadfestet i 1982, hvor et areal på 15 mål ble omregulert fra tennisanlegg til skoletomt. Den gang skulle Byplankontoret vurdere andre alternativer til tennisbaneanlegget, som det står i forbindelse med vedtaket av den endrede reguleringsplanen. Her hadde man faktisk muligheten for å rette opp i saken – 41 år senere, med et anlegg på 5 mål et par hundre meter unna.

Et annet lite tilbakeblikk på historien forteller at MDG sammen med de andre byrådspartiene sterkt gikk inn for HTKs tennisanlegg i forrige omgang, med byråd Hanna E. Marcussen (MDG) i spissen. Hun snakket seg varm om et anlegg som skulle komme barn og unge til gode, i en bydel som har færrest idrettsanlegg av alle bydeler. Et så å si enstemmig bystyre vedtok anlegget, før Fylkesmannen kom med sine innsigelser.

Så brukte HTK i underkant av fem nye millioner for å tilfredsstille Fylkesmannens innsigelser, med godt håp om at Fylkesmannen denne gangen ville gi grønt lys. De hadde jo tross alt et samlet bydelsutvalg og bystyre i ryggen. Lite visste de at det røde lyset skulle komme i byrådet, som var blitt grønnere siden sist. Blant annet sto den nye byrådserklæringen i veien for å kunne godkjenne anlegget, selv om det var vesentlig krympet siden sist og bedre tilpasset tomten. Trærne på Bautatomten fikk en helt annen verdi og betydning gjennom tolkningen av byrådserklæringen, pluss at Kommuneplanen av 2015 med ny samfunnsdel bli ilagt større vekt.

Det er for så vidt greit på én måte, men veldig ugreit på en annen måte. Politikkens irrganger er ikke for hvem som helst å følge. Det blir litt sånn "Hæh!?" for mange. Det er jo stort sett de samme folkene som sier nei nå, som sa rungende ja i forrige omgang.

Litt forståelse for hva som skjer kom til syne under debatten i bystyret onsdag, hvor partipisk og hestehandel skinte gjennom. Der sto en modig politiker fra Arbeiderpartiet frem, Kafia Mohamud, som ikke la skjul på det som skjedde før hun samme med resten av sin gruppe sa nei til tennisanlegget. Hun åpnet med å si at det var en trist dag for Vestre Aker og sa blant annet:

– For noen av oss, spesielt vi som har vært og sett hvordan området brukes, vet at idretten og folkehelsen veier tyngre i akkurat dette tilfellet og gir mer til befolkningen. Likevel har jeg forståelse for at MDG legger mer vekt på noen trær, sa hun og fortsatte: – Holmenkollen Tennisklubb har strukket seg langt for å få oss til å gi dem muligheten til å tilby flere barn og unge en sport de er glad i. Til hvert motargument har de kommet med en løsning. Men tydeligvis har noen trær veid tyngst. – Dessverre er det slik at vi i Arbeiderpartiet ikke styrer byen alene. I et byråd må du gi og ta. Og dette ble et veldig motvillig «gi». Mer tydelig kunne hun ikke få sagt at hun og flere med henne måtte forholde seg til pisken og gulroten, sa Mohamud.

Det er grunn til å minne om ambassadesaken i Husebyskogen, hvor hele 40 mål med friområde sto på spill. Oslo Arbeiderparti hadde vedtatt et nei til amerikansk ambassade i Husebyskogen, noe som ikke falt i god jord blant mange i Aps bystyregruppe. Da saken kom til avstemning i bystyret, var partipisken såpass mild at Ap-representanten Tom Pape fikk bryte ut og stemme for ambassade. Som mange vet, ble hans stemme avgjørende for utfallet. Den gangen var Ap i opposisjon, så noen konsekvens for videre byrådssamarbeid sto ikke i fare, men det fikk jo store konsekvenser for Husebyskogen. Den dag i dag er forresten fremdeles ikke løftene om erstatningsarealer for ambassadetomten fullt ut innfridd, og det skal heller ikke underslås at det var Høyre som den gang gikk i bresjen for ambassaden.

Apropos erstatningsarealaer. MDGs Eivind Trædal har i flere omganger sagt «av og til er det ikke en skam å snu». Av og til er det faktisk det. Det er som at barnet ditt gleder seg og har invitert alle i klassen til bursdag, og mor og far plutselig sier at de har blitt Jehovas vitner, og da går det ikke på grunn av ny overbevisning. Bestemor og bestefar (les Ap) er egentlig uenige, men holder tett for å bevare husfreden.

Vitnet for bystyregruppen i denne omgang blir Eivind Trædal. Han er veldig opptatt av trærne som Kafia Mohamud viser til, men også opptatt av erstatningsarealer i forbindelse med tennisanlegget. Himstadjordet, som Bymiljøetaten forvalter, har vært foreslått som erstatningareal. Dette er et område på Bogstad, rett innenfor markagrensen, som Bymiljøetaten har «misbrukt» som lagerområde i årevis (ref. Fylkesmannen). Trædal sa i bystyredebatten blant annet:

– Forslaget om å bruke Himstadjordet som erstatningsareal er lite gjennomtenkt. (…). Det igger 3,3 kilometer unna og innenfor markagrensa. Områder i marka kan ikke brukes som erstatning for å bygge ned grøntområder innenfor bygrensa. Himstadjordet har ikke de riktige kvalitetene og kan ikke sammenliknes med området som her diskuteres.

Hmmm! Et byråd som så langt ikke har kommet opp med erstatningsarealer for en nesten identisk stor tomt i friområdet i Husebyskogen, hvor det er vedtatt driftsbygg, vei og luftetårn. Her vil i tillegg 20 mål være beslaglagt til rigg- og anleggsområde i åtte år, samt at barnas skiområde i Husebybakken blir beslaglagt i nesten like mange år og i tillegg kommer Sollerudstranda.

Først prøvde Vann- og avløpsetaten seg med et erstatningsareal bak FO-bygget, inntil Akersposten kunne opplyse om at dessverre var dette arealet allerede brukt opp som erstatningsareal for ambassadetomten. Så ble det snakket om at vann i østmarka kunne bli frigjort til tilgjengelighet for fisking og bading til glede for barn og unge, men det var naturligvis ikke i henhold til rikspolitiske retningslinjer.

Så ble saken vedtatt gjennom at det skulle finnes erstatningsarealer på et eller annet tidspunkt. Det siste er å regulere en stripe langs Mærradalsbekken fra Bogstad camping og nedover til friområde, som alle oppfatter som et friområde fra før. Den foreslåtte reguleringen er en del av reguleringsområdet for grav og urnelund og gravferdsetaten har så langt vært skeptiske. Om dette blir vedtatt, blir det neppe noe hurra – vi har fått friområde.. Men, man kan i hvert fall regulere seg vekk fra problemet.

Det kan ikke HTK gjøre, som heller ikke får anledning til å skyve kravet om erstatningsareal inn i fremtiden. Himstadjordet på Bogstad ble foreslått som erstatningsareal. Det kunne egne seg som aktivitetsområde for barn og unge, som i dag er et stort inaktivt område, bortsett fra noen lagerbygg som inneholder en del av maskinparken til Bymiljøetaten. Det ligger i bydelen, rett innenfor markagrensen og ville kunne få samme status som kunstisbanen på Bogstad, som også ligger innenfor markagrensen. Himstadjordet ligger vegg i vegg med Bogstad Camping, som ligger innenfor markagrensen. Bystyret vedtok i fjor planene om omfattende nybygging på denne tomten, og flere spør om hvorfor et område som i årevis har blir brukt som lagerplass ikke kan omreguleres og legges til rette for barn og unge. Himstadjordet krever i hvert fall ikke store inngrep i marka, hvor plassen har direkte tilgang fra turveien.

Det er mange sider ved denne saken som kan diskuteres. Dette har vært en lang og pågående prosess, som burde vært sett i lys av den opprinnelige tolkningen av Kommuneplanen. At hurrastemningen fra byrådspartiene i forrige runde skulle til de grader bli snudd av en ny byrådserklæring, blir uforståelig for mange. Det fører til prosesser som blir lite forutsigbare og rammer hardt i en bydel som blant annet har fått belastningen av Oslos største byggeprosjekt noensinne i Husebyskogen. Tusenvis av barn og unge vil ta og føle på dette store prosjektet de nærmeste årene. Her hadde man mulighet til å gi noe tilbake. Et idrettsanlegg på Bautatomten kunne vært et godt kompensatorisk tiltak, uten at det behøver å koste kommunen en krone. Det hører likevel med til historien, at det samme partisamensatte byrådet i begeistring ville bevilge 15 millioner kroner til det nå avslåtte tennisanlegget. Det var for snaut tre år siden.

«Vi kan ikke lenger fortsette å bygge ned grøntområdene i byen», sier Eivind Trædal i et debattinnlegg i Akersposten. Det høres jo rart ut når hans parti og resten av byrådet gikk inn for å bygge i Husebyskogen, hvor blant annet Ap tidligere hadde gått til valg på at Husebyskogen skulle bevares for evigheten. Det fantes som kjent andre alternativer, men de hadde jo Mattilsynet på nakken, og minste motstands vei var å foretrekke den gangen. Glemte jeg å si det? Den nye og «strengere» byrådserklæringen kom før utbyggingen i Husebyskogen ble vedtatt. Og mer apropos trær. I byråd og bystyre vedtas byggeprosjekter i Vestre Aker som innebærer at store områder med skog og trær forsvinner - mange ganger større enn "tennistomten". Småhusplanens beskyttelse av trær er for eksempel blitt en vits og skal ikke stå i veien for fortetting av småhusområdene. Men det er en helt annen historie.

Vidar Bakken

Redaksjonssjef

Følg Akersposten på Facebook