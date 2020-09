- Parkeringskaos og utrygge skoleveier

Det mener bystyrerepresentanten Haakon Riekeles (V), etter at byrådet har varslet endring i parkeringsnormen for småhusområdene.

Publisert: 23.09.2020 kl 09:41

ULLERN/VESTRE AKER: Parkering i smale, fortausløse veier i småhusområdene i for eksempel bydelene Ullern og Vestre Aker skaper problemer, særlig for barna. Nå har byrådet fremmet et forslag, hvor det ikke skal stilles krav til parkeringsplasser for utbygging i noen del av byen. Ingen utbygger skal bli pålagt å bygge parkeringsplasser. Samtidig legger byrådet opp til strammere retningslinjer for hvor mange parkeringsplasser som skal tillates bygges i ytre by.

Gavepakke til utbyggere

Uten krav til parkeringsplasser, vil utbygger kunne utnytte tomten bedre, mener byrådet, som igjen vil føre til billigere boliger. Byrådet mener at synkende bilbruk og beboerparkering vil dempe behovet for parkeringsplasser.

Dagens hovednorm for ytre by er én parkeringsplass for en leilighet og to parkeringsplasser for en enebolig i småhusområder.

- Mindre krav til parkering kan være bra hvis arealene heller brukes til gode uteområder, men da må man samtidig stramme inn på kravene i småhusplanen. Å kun fjerne parkeringskravene er en gavepakke til utbyggere som kan presse mer inn på hver tomt. Det er en invitasjon til mer rasering av velfungerende villaområder, sier Haakon Riekeles, som representerer Venstre i bystyrets byutviklingsutvalg.

Ingen tro på billigere boliger

- Byrådet har tro på at når parkeringsplasser forsvinner, så er det mulig å utnytte tomten bedre, når parkeringsareal ikke lenger opptar en del av utnyttelsesgraden. Vil ikke det føre til billigere boliger, når parkeringsarealer kan frigis til boligbygging?

- Jeg har ingen tro på at det vil gi flere rimelige boliger, slik byrådet sier. All erfaring viser at å ikke stille krav til kvalitet gir dårligere boliger til like høye priser. Man må også se an det spesifikke nabolaget før man tillater nye boliger uten egne parkeringsplasser. Er man langt unna kollektivtilbud vet vi at de fleste kommer til å ha bil. Hvis man planlegger ut ifra en naiv tro på at alle barnefamilier i ytre by vil bytte ut bilen med lastesykkel, og det ikke skjer, ender man bare opp med parkeringskaos og utrygge skoleveier, sier Riekeles.

Følg Akersposten på Facebook