– Det blir en pangstart på onsdag på Kultursenteret. Dette ser vi virkelig fram til, sier Nina Sivertsen, kulturleder ved Ullern kultursenter. Først ute er Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen. USA – en supermakt i krise, er et brennhett tema.

Publisert: 23.01.2022 kl 10:07

LILLEAKER: – Flere brukere har allerede vært i kontakt med Kultursenteret for å høre om møtet kan holdes i disse koronatider.

– Og dørene kan åpnes?

– Ja, heldigvis, og det er jeg veldig glad for, sier Sivertsen og understreker hvor viktig det er at vi møtes, er sosiale, opplever noe sammen – ja, kommer oss ut døren.

– Samvær med andre mennesker gjør at vi lever på en helt annen måte. Det gjør oss godt å treffes.

Kom – bruk – bidra

Regjeringen har løsnet på grepet. Tiltakene er ikke lenger like inngripende. Samfunnet er i ferd med å åpne mer opp.

– Kom til oss. Bruk våre tilbud, sier Sivertsen. Hun minner om at det fortsatt er viktig å følge smittevernreglene. Holde avstand, sprite hendene, hoste i albuen og ikke delta hvis du er syk.

– Hvis du ønsker å bidra med noe, kan Kultursenteret være ett av stedene som passer akkurat for deg, fortsetter Sivertsen. Hun minner om at 2022 er Frivillighetens år i Norge. Det er all grunn til å regne med at flere nordmenn i løpet av dette året vil melde seg som frivillig.

– Da er det viktig at en finner det stedet hvor en føler at en kan bidra på en god måte.

Ullern kultursenter er et av stedene hvor de frivillige bidrar på ulike måter. Det er også arnestedet til flere ideer, som har blitt satt ut i livet – også av Bydel Ullern.

– Jeg synes det er spennende at Kultursenterets brukere kan bidra til å skape utvikling – både her hos oss på Kultursenteret, men også i bydelen.

Gutta i døren

– Når en skal inn på kulturforedragene, vil en møte gutta i døren.

– Hva mener du med det?

– Slik situasjonen er i dag, vil publikum bli henvist til hvor en skal sitte, sier Sivertsen. Hun er selvsagt sterkt opptatt av at smittevernreglene overholdes. Derfor vil to verter vise hvor den enkelte skal sitte. Det gjelder både i salen og oppe på galleriet.

– En må sitte på faste plasser. Sånn er det i disse koronatider.

Sport og bad

– Vårprogrammet er meget variert. For de sportsinteresserte kan vi by på både Karen-Marie Ellefsen og Jakob Vaage.

Ellefsen kjenner de fleste fra NRK Sporten gjennom mange tiår. Vaage er kanskje litt mer ukjent, men han er høyst lokal. Det er satt opp et minnesmerke i parken rett ved Stoppestedet kulturhus på Lilleaker, laget av billedhuggeren Nils Aas. Det ble reist i 2000.

– Jakob Vaage var lektor på Ullern videregående skole. Han var forfatter og ski-historiker, forteller Sivertsen og legger til at han tildelt Holmenkollmedaljen.

– Når det gjelder Karen-Marie Ellefsen, blir det sportsbad.

– Hva vil det si?

– Det blir en samtale med henne om hennes tid i NRK Sporten.

Tramteateret

Tramteateret får nok en del av den eldre garde til både å smile og å kjenne på de nostalgiske følelsene. Denne radikale teatergruppen var aktive på 1970- og 1980-tallet.

– Mannen bak tekstene, Terje Nordby, kommer til oss og snakker om dette meget spesielle teateret, som sto på de svakes side, sier Sivertsen.

Pelle Parafin Bøljeband vekker minner. Det samme gjelder for ungdomsserien Halvsju.

For å holde oss i den mer radikale delen av vårprogrammet. «Kvinnekamp i -70-årene» står på programmet onsdag 9. mars.

– Her kommer forfatteren Gerd Brantenberg.

Den nylig fylte 80-åringen er en kjent feminist. Hun var med på å starte Nyfeministene, som innledet den andre feministbølgen her i landet.

Kulturfredager i ny drakt

Kulturfredagene fremstår i ny drakt. Det begynte så smått allerede i høstsemesteret.

– Hvorfor denne omleggingen?

– Det finnes så mye spennende der ut – utenfor senterets vegger – og det kan vi ta del i, sier Sivertsen, som har sikret Ullerns innbyggere muligheter til å nyte godt av flere tilbud fra «Den kulturelle spaserstokken». Det er et tilbud til byens befolkning for å sikre kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.

– Kultursenteret byr på hele fire utflukter. Hvorfor det?

– Vi arrangerte noen utflukter i fjor høst. De ble meget godt mottatt så nå følger vi opp. Det skal bli spennende.

– Det blir vel mye gåing og ståing?

– Ja, en kommer ikke unna at undersåttene må tåle litt.

Føtter kan være et ømtålig tema, men har en ben som synes det å gå og stå er ok, så ta kontakt og meld deg på.

– Det er begrensninger hvor store grupper vi kan være så gi beskjed om at ønsker å være med, oppfordrer Sivertsen og sier at telefonnummeret er: 905 56 623 eller bruk e-postadresse: kultursenteret@bun.oslo.kommune.no

– Noen grupper kan ikke bli for store.

Quizere, se her!

Nytt av året er quiz. Det er mange som tiltrekkes av denne uformelle spørrekonkurransen.

– Da tenkte vi at da prøver vi det hos oss også, sier Sivertsen og legger til at det er alltid gøy å prøve noe nytt. Her kan en delta alene eller være en del av et lag. Også her er det påmelding. Quiz-dagen er 18. mars.

– Quiz er med etter forslag fra en av våre gjester. Slikt setter vi pris på.

Fredagene byr også på musikkinnslag. Blant annet publikumsflørt med latinomusikk. Men i det siste kulturforedraget, onsdag 25. mai, er det Elvis som står på programmet.

– Du må få med Dickie Dick Dickens også. Mange har nok hørt på Radioteateret og om mannen fra Chicagos underverden.

– Hva med ham?

– Det blir en radioteaterkonsert. Og stedet er i salen her på Kultursenteret, sier Nina Sivertsen. Også dette er et tilbud fra Den kulturelle spaserstokken.