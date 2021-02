– Pandemien gjør barna sårbare

Det stormer rundt vedtaket om å nedlegge Monolitten barnehage. Nå er bydelspolitikerne på banen.

Publisert: 05.02.2021 kl 10:55

SKØYEN: De reagerer på at foreldre, barn og ansatte nylig fikk beskjed om at Monolitten barnehage skal legges ned til sommeren, med kun en måned til rådighet for å søke ny barnehageplass.

Styrt avvikling - 2022

- Det er slik at Monolitten barnehage er under bydelsadministrasjonen til Bydel Frogner, men barnehagen ligger i Bydel Ullern og i all hovedsak kommer barna fra vår bydel. Derfor engasjerer vi oss i det som skjer med barnehagen, sier leder av bydelsutvalgets kultur- og oppvekstkomite i Bydel Ullern, Birgit Osnes (H)

- Vi jobber med Bydel Frogner for å finne en god løsning. Høyre i bydelsutvalget reagerer på denne prosessen, hvor 70 barn blir kastet ut i uvisse. Vi mener en styrt avvikling av barnehagen frem mot 2022 vil være til det beste for barna. Samtidig mener vi at man må stoppe opptak av nye barn til barnehagen i en avviklingsfase, sier Høyres gruppeleder i bydelsutvalget, Ingrid Hopp.

Utvide levetiden med ett år

Høyre har flertall i bydelsutvalget, men de tror på støtte fra de andre partiene når saken kommer opp i bydelsutvalget i neste uke.

- Vi reagerer spesielt på at byrådsavdelingen uten forvarsel ga foreldrene sjokkbeskjed med en måneds frist for å søke seg til ny barnehage. Dette varselet skulle naturligvis kommet mye tidligere, da det å finne en ny barnehage som ivaretar barnas interesser på beste måte er en prosess i seg selv. Vi foreslår at byrådsavdelingen utsetter dette til sommeren 2022. Da slipper også kullet som skal over til barneskolen å skifte barnehage det siste året, sier Osnes.

- Denne midlertidige barnehagen har stått i 14 år. Det må da være uproblematisk å utvide levetiden med ett år. Høyre er enig i at en barnehage skal ha fullverdige lokaler og ikke bare være basert på brakkebygg, men i denne situasjonen hvor det er en barnehage som scorer høyt på tilfredshet, er det uproblematisk å utvide levetiden, sier Hopp.

Ser på flere muligheter

Begge håper at press fra bydelsutvalget og bystyregruppen vil sørge for videre drift av barnehagen i et år til. De viser til at Priorveien barnehage for noen år siden var i en tilsvarende situasjon, hvor bydelsutvalg og lokal motstand fikk byrådet til å snu med ytterligere midlertidig dispensasjon, som for øvrig går ut 31.12.2021.

- Høyres gruppe i bydelsutvalget jobber tett med bydelsadministrasjonen i Ullern, for å se på muligheten for en bedre overgang for barnehagebarna i Monolitten barnehage, om denne blir nedlagt. Her ser man for eksempel på Casinetto barnehage, som i dag har en avdeling som er nedlagt grunnet for få barn. Vi jobber også med administrasjonen i bydelen, for å se på muligheten for en eventuell prioritet i samordna opptak for de berørte barna, om barnehageloven tillater det, sier Hopp.

- Vi mener at byrådsavdelingen bør ta høyde for at pandemien gjør barn sårbare, og at bytte av barnehage nå vil føles tøft for barna, avslutter Osnes.

