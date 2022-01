– På tide at barna får sin egen bane

Det var den klare beskjeden styreleder i Idrettslaget Try, Birgit Opland, hadde til idrettsbyråd Omar Samy Gamal mandag ettermiddag.

Publisert: 26.01.2022 kl 09:40

GRINDBAKKEN: Ved «Grindbakken Stadion», som i praksis er en stor ballbinge, møtte idrettsbyråden tre representanter for Try og leder i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke. Temaet var blant annet hvordan Try jobber for å være en såkalt nabolagsklubb – og hvordan de i fremtiden kan dekke det skrikende behovet klubben har for egen fotballbane.

– Det er bane som er den store utfordringen vår, sier Birgit Opland til Akersposten. Hun viser til at Trys fotballag farter rundt og låner seg plass hos andre idrettslag – og i ballbingen på Grindbakken skole – for å gi et sterkt ønsket tilbud til barna i området.

Idrettslaget dekker først og fremst alle dem som sogner til Grindbakken skole, altså en stor del av Holmenkollåsen. Idrettslaget har tidligere vært oppe i rundt 450 medlemmer, og nå ligger medlemstallet rundt 300.

– Vi har bare anledning til å holde på med barnefotball, og dette blir også stadig vanskeligere uten egen bane. Det kreves kapasitet til å ha mer enn én trening i uken for at vi skal kunne gi et jevnbyrdig tilbud med andre klubber. Vi opplever at det er en del som går over til andre klubber, sier Opland.

– Vi kan heller ikke tilby fotball for ungdom, og da er det dessverre mange som slutter å spille, sier hun. Når barna passer 12-13 år, er det ikke lenger noe fotballtilbud i Try.

Opland peker også på at det bygges stadig flere boliger i Holmenkollåsen, og det er mange barnefamilier som flytter inn i området. Behovet for egen fotballbane er større enn noen gang.

Bane er på gang

– Vi har jobbet for å få vår egen bane i mer enn 10 år, sier hun. Og nå er det god mulighet for at drømmen oppfylles. På et område Voksenåsen har det lenge vært planer, og nå nærmer det seg realisering.

– Vi har prosjektet på Voksenåsen ja, like ved astmasenteret. Den utredes nå, og vi håper på fortgang i saken. Vi har hatt denne banen i tankene i mange år. Vi håper å få plass til en nierbane her, i hvert fall en syverbane, sier hun.

– Vi håper at vi får mer penger i tilleggsbevilgningene som gis til våren. Det er mitt store ønske til idrettsbyråden. For hvert år som går uten egen bane mister vi medlemmer som ikke får tilbudet de har krav på.

I gang med forprosjekt

Og nettopp idrettsbyråd Omar Samy Gamal fikk inngående kjennskap til Try og utfordringene da han var på besøk på Grindbakken mandag ettermiddag. Han har besøkt flere av idrettslagene som er inne i Oslo Idrettskrets’ nabolagsklubb-program (se faktaboks om nabolagsklubber)

– Jeg er takknemlig for at han ville komme til oss. Det virker som om han forstår godt hvor viktig dette er å få på plass for oss, sier styrelederen.

– Try er en kjempefin klubb, sier idrettsbyråden etter at han har fått innblikk i klubbens drift og utfordringer.

– Jeg forstår at det handler om kapasitet og at de ønsker en ny bane, som vi nå er i gang med å få realisert. Dette er jo en utfordring flere steder i byen. Vi har et stort etterslep på anlegg. Men vi øker takten og bygger for harde livet! sier han.

– Try er en nabolagsklubb, og de er engasjerte og ønsker å inkludere flere. Da er anlegg en viktig del av det. Det er gøy å se en klubb som har stort fokus på å holde prisene nede. Alle skal ha en plass hos Try, og de motarbeider prestasjonsfokuset som har fått boltret seg for mye i i idretten. De ønsker å bygge fellesskap og gjøre idretten til en morsom aktivitet, sier Gamal.

– Vi er nå i gang med et forprosjekt for kunstgressbane på Voksenåsen, som klubben har jobbet med lenge. De er utålmodige, og det skjønner jeg godt.

Ønsker å inkludere

Høsten 2020 ble 25 av Oslos idrettslag definert som nabolagsklubber.

– Dette er klubber som er stolte av det større samfunnsansvaret de er med og tar. De er viktige for oss. De er en inkluderingsarena. Vi skal jobbe for å få flere slike klubber fremover og løfte dem som har lave priser og ønsker å inkludere. Vi skal ha gode idrettsaktiviteter der det er rom for alle, sier byråden.

– Ellers blir det et skille. Mange barn og ungdom har lyst til å være med, og alle skal ikke drive med toppidrett. Da dropper mange ut. De som er grunnleggende motivert til å satse, de er der og får de utfordringene de trenger. Men det er noe med å få med seg majoriteten. Vi er bekymret for at for mange dropper ut i ungdomsskolealder.

Og nettopp idrettsinteresserte i ungdomsskolealder kan Try få mulighet til å gi et tilbud til om de får sin egen bane på Voksenåsen, aller helst en nierbane.

Fakta Hva er nabolagsklubb? En nabolagsklubb er nært tilknyttet sitt nærmiljø/nabolag, med ekstra fokus på deltakelse for alle. Idrettslaget tilbyr allsidighet, der det er enkelt for barn og unge å delta i flere idretter.

Programmet skal gi kraft til idrettslag som tar tydelig posisjon for barn og unges oppvekstvilkår, som et verktøy for å nå målsettingen om idrettsglede for alle. Kjennetegn ved en nabolagsklubb:

Idrettslaget har en visjon, verdier og tydelige planer for aktiviteten

Idrettslaget har konkrete tiltak for å rekruttere flere fra lokalmiljøet

De tillitsvalgte har kompetanse i tråd med sine oppgaver Idrettslagets oppgaver gjennom programmet: Idrettslag som deltar i programmet forplikter seg til å jobbe med fem områder. Les mer om hva som forventes innen hvert område i menylinjene over. Som nabolagsklubb blir man med i et utdanningsløp som vil gi kompetanseløft. Oslo idrettskrets vil gjennom programmet vektlegge samarbeidsarenaer på tvers av idrettslag.Nabolagsklubbene mottar økonomisk støtte til gjennomføring av de gjeldende innsatsområdene. Disse er idrettslagene som er definert som nabolagsklubber i Ullern og Vestre Aker: Monolitten IL

Ready

Røa IL

Try IL

Ullern IF Kilde: Oslo Idrettskrets