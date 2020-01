– Du må på med det kritiske filteret, sier Kristoffer Egeberg, redaktør av Faktisk.no. Onsdag kan du høre ham på Ullern kultursenter der han skal snakke om «fake news».

Publisert: 14.01.2020 kl 12:06

LILLEAKER: – Alt du finner på nettet er ikke nødvendigvis sant – tvert om. Det er en stor utfordring i våre dager, sier Egeberg og er klar over at brukerne av Ullern kultursenter er i en aldersgruppe hvor en ikke er oppvokst med nettvett.

– Hva skal man være mest redd for?



– Å bli svindlet. Dernest at en blir utsatt for usann meningspåvirkning.

Løgnfabrikker

– Det finnes løgnfabrikker. Folk som ønsker å påvirke på uærlig vis. De sprer mye informasjon som ikke nødvendigvis er sann. Det er en utfordring både for hver enkelt av oss og for samfunnet som helhet, å skille sanne opplysninger fra falsk informasjon. Dette er en utfordring for demokratiet, sier redaktøren av Faktisk.no – en ideell organisasjon som faktasjekker for eksempel samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet her i landet. Eiere er Dagbladet, VG, NRK, TV2, Amedia og Polaris.

– Faktisk.no ønsker å være med på å skape en offentlig debatt som handler om de faktiske forhold og ikke om usannheter. Derfor går vi igjennom det som danner grunnlaget for en påstand eller et utsagn og sjekker om hvor sant det er, sier Egeberg og legger til at en påstand kan ha større eller mindre grad av sannhet i seg.

Bare ikke helt riktig

– Den behøver ikke nødvendigvis å være 100 prosent falsk, bare ikke helt riktig.

– Dere holder politikerne i ørene?



– Vi sjekker påstandene deres.

– Har politikerne skjerpet seg?



– Noen politikere og noen partier er flinkere enn andre.

– Hvem er flinkest, og hvem er dårligst?



– Jeg vil kanskje heller si at noen er veldig flinke til å slippe unna med ulne antydninger og halvsannheter uten å bli tatt for det. Her må både journalister og publikum bli flinkere til å følge godt med og stille spørsmål ved det som blir påstått.

Med tiden vil de seriøse samfunnsaktørene bli stadig flinkere til å komme med de faktiske forhold og ikke kun den delen av innholdet som passer inn i deres politikk.

Hindre spredning

– En viktig del av vårt arbeide er å avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter.

– Det er en del som ser ut som journalistikk, men som ikke er det?



– Ja, dessverre. Det er det meget enkelt å gå fem på.

– Det snakkes om at noe går viralt. Hva vil det si?



– Det vil si at noe sprer seg meget raskt på Internett.

– Hvordan skjer det?



– Ved at du og jeg og alle andre vil dele noe vi har sett eller lest. I våre dager med de digitale løsningene så går det i ekspressfart.

Dermed er noe spredd.

– Blir det å skape et virkelighetsbilde vanskeligere?



– Det er vår oppgave i Faktisk.no å komme med de riktige opplysningene, slik at debattene og meningsutvekslingene ikke blir for opphetede. Vi er med på å gi nordmenn et bilde av hvordan de faktiske forholdene virkelig er.

Svindel

– Det er dessverre mange svindlere på nettet. De er ute etter en ting – å lure deg. Derfor må du aldri gi fra deg viktige opplysninger på nettet, slik at svindlerne kan slå til.

– Hva er de ute etter?



– Penger – raske penger. Og de klarer det.



Hvis du synes at noe er for godt til å være sant, på med filterbrillene. Mest sannsynlig er det lureri.

– Hva skal vi se mest opp for?



– Vi ser spesielt mange svindelsaker om kjente nordmenn som har hatt stor suksess med å investere i kryptovaluta og bitcoins. Det samme gjelder annonser for svært tvilsomme produkter som gjør alt fra å spare strøm, tidoble internetthastigheten eller kutte bensinforbruket på bilen. Felles for disse siste er at det hevdes at myndighetene forsøker å hindre at disse vidunderproduktene å bli kjent.

Årets nyskaping

I mai 2018 vant Faktisk.no prisen for «Årets Nyskapning», under Nordiske Mediedager i Bergen. Senere samme måned vant Faktisk.no prisen for «Årets digitaljournalistikk, liten redaksjon». I september 2018 mottok Faktisk.no «Gold Award» for innovasjon fra Society for News Design Scandinavia.

– Dette er vi meget glade for, sier Kristoffer Egeberg og legger til at Faktisk.no har fått plass på Newseum i Washington, D.C. som eksempel på samarbeid som styrker pressefriheten i Norge.

Kristoffer Egeberg kan du oppleve på Ullern kultursenter, Stoppestedet på Lilleaker, onsdag 15. januar kl. 12.