På denne dagen skulle man jobbe minst mulig

14. april: Denne dagen var så viktig at den ble regnet som halv helligdag, og man skulle arbeide minst mulig

OSLO: – 14. april var for generasjoner en av nordmenns viktigste merkedager. Det har den vært helt siden senmiddelalderen. Det var dagen en kunne skifte arbeidsgiver. Det var dagen hvor en snudde primstaven og da var selvsagt hvordan været var den dagen, av stor betydning, sier Geir Thomas Risåsen, konservator ved Norsk Folkemuseum.

– Primstaven var en nordisk evighetskalender som har vært i bruk siden senmiddelalderen og til langt ut på 1800-tallet. Her var hverdager og høytidsdager avmerket med ulike tegn. Året er avmerket med en sommerside og en vinterside.



Den 14. april er avmerket med et tre eller en gren med løv fordi den regnes som første sommerdag.

– Dagen var så viktig at den ble regnet som halv helligdag, og man skulle arbeide minst mulig, sier Risåsen og legger til at på denne høytidsdagen spiste en sommergrøt – det vil som regel si rømmegrøt.

Den offisielle flyttedagen

– I gamle dager kunne en skifte jobb eller flytte to ganger i året – 14. april og 14. oktober, som er første vinterdag.

– Hvorfor bare de to dagene?



– Dette var lovbestemt gjennom kong Christian Vs norske lov av 1687. Det var kun de to dagene en kunne endre et arbeidsforhold. Som oftest flyttet en i den forbindelse. Dette var en måte å regulere samfunnet på.



Ønsket en å flytte, for eksempel fordi en ikke trivdes, måtte en vente til neste mulighet – et halvt år senere.

– Men en kunne heller ikke miste jobben. Den var garantert for et halvt år av gangen.

– Hvor lenge varte dette?



– Flyttedagen ble praktisert fram til 1900-tallet. Dette var med på å styre folks liv – først og fremst på bygdene.

Kong Christian Vs norske lov ble vedtatt 15. april i 1687 og trådte i kraft på Mikkelsdag 29. september i 1688. Loven inneholdt en rekke særbestemmelser og innrømmelser overfor norske økonomiske interesser og er forskjellig fra den danske loven.

Se på været

– En så viktig dag får selvsagt også betydning for det lange værvarselet.

– På hvilken måte?



– Da ble sommerens vær varslet.

Var det sol og stille, ble det en fin sommer. Var det regn og vind – ja, så gikk en en traurig sommer i møte.

– Snødde det denne dagen, kom det til å snø ni ganger til i løpet av våren.

Det finnes mange lokale værvarsler denne dagen. I Kvikne i Nord-Østerdalen sa en at hvis det var frost sommernatten, ble det nærmest uår, sier Geir Thomas Risåsen. Det er særlig det at 14. april var en halv helligdag, at det var den store flyttedagen og at det en måtte merke seg været denne dagen, som er det viktigste.

Landet rundt

Rundt om i landet har en ulike ting knyttet opp mot at sommerhalvåret nå begynner. Flere steder står ku og sau sentralt. For eksempel skulle en ikke spise kjøtt den dagen – heller ikke gjeterguttene. Gjorde de det, ville bjørn og ulv få makt over dyrene den sommeren.

Enkelte steder kunne en ikke arbeide med noe som gikk rundt. Skjedde det, ville ku og sau svirre rundt uten å kunne beite. En måtte heller ikke sy, fordi da gikk det mark i osten, og en måtte heller ikke koke søtost og ikke vaske.