Overrasket over trefellingen i Hoffsveien

Da Akersposten informerte om den kommende sykkelveien langs Hoffsveien, ny bro og ny rundkjøring ved Engebrets vei i april 2020, lå det ingen informasjon om felling av 48 trær. Nå er trærne borte.

Publisert: 12.03.2021 kl 16:30

HOFF: Det var i april 2020 Bymiljøetaten informerte om den kommende sykkelveien i Hoffsveien, ny bro og ny rundkjøring ved Engebrets vei. Da lå det ingen informasjon om felling av 48 trær i den informasjonen som gikk ut fra etaten.

Tvert imot står det fremdeles på etatens side at det skal plantes 62 trær på strekningen og ikke et ord om felling av 48 trær. Det er da heller ikke selvforklarende. Nærmiljøet har i likhet med nærmiljøet til sykkelstrekket Langbølgen på Lambertseter, reagert på hogsten av de store og gamle trærne.

DIMENSJONER: Det er snakk om trær med store dimensjoner. Foto: Vidar Bakken

Nettavisen som har saken først, skriver om reaksjonene på trefellingen, hvor flere fra nærområdet spør om nødvendigheten av dette. I tillegg mener Frps gruppeleder i bystyret, Camilla Wilhelmsen, at tiltaket er en skam.

- Dette er ingenting mindre enn stor skam og vandalisme. Det er folk sine nærmiljø som byrådet med MDG i spissen raserer, og gjør uopprettelig skade ved å hugge ned trerekke etter trerekke, sier Wilhelmsen til Nettavisen.

Frp stemte imot sykkelvei i 2018, da den ble vedtatt i bystyret

Når det kommer til anlegg av sykkelveier mener hun byrådet har altfor stor makt. Også på Lambertseter i forbindelse med sykkelveien «Langbølgen», har det vært store protester på grunn av felling av store trær.

- Jeg mener det er helt uakseptabelt at byrådet kan sette i gang med sykkelveier uten at de enkelte planene behandles og voteres over hver for seg. Nå er det slik at Bymiljøetaten og byrådet har all makt i sisteleddet, sier hun og mener at bydelsutvalgene i de enkelte bydeler må få bestemme hvor deres sykkelveier skal gå.

Nødvendig

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), sier til Nettavisen at hun har forståelse for at folk reagerer på trefellingen, men at det er nødvendig å felle disse trærne i Hoffsveien.

- Vi gjør det vi kan for å unngå å felle trær til fordel for sykkeltilrettelegging. Det gjøres vurdering av fagfolkene som jobber med dette, og der det er nødvendig å felle trær, erstattes trærne så godt det lar seg gjøre. Sykkelfelt skal ikke gå på bekostning av en grønn by, sier hun i den forbindelse.

Stopp i skoleferien

I tillegg til selve sykkelfeltet i 1,5 meters bredde på begge sider av Hoffsveien, skal det bygges en ny bro over Hoffselva ved Smestaddammen. Under årets skoleferie vil Hoffsveien bli stengt rundt dette punktet og trafikken vil bli ledet gjennom Konventveien. De øvrige arbeidene vil ikke føre til at Hoffsveien blir stengt, men på strekning ved selve anleggsområdet vil det være åpent i ett felt, som vil medføre redusert fremkommelighet.

