Oslos fineste tunnelundergang?

Grå og stygge murvegger under Norges mest trafikkerte vei er blitt til rene kunstverk takket være en ung, fransk arkitekt som elsker graffiti - og Lysakerbyen Næringsvel som har tatt mål av seg til å pusse opp den triste og grå gangveien under E18 Drammensveien nederst ved Lysakerelva.

LYSAKER: – Nå er det blitt en flott opplevelse å gå denne gangveien. Grafittien alene er jo verdt turen, sier forbipasserende. Kunstneren som har holdt på i et par uker og vil være ferdig neste uke heter Quentin Desveaux. Han bor på Majorstuen, har studert ved NTNU i Trondheim, og etter to år i Norge gjør han seg godt forståelig på norsk.

Quentins engasjement under Drammensveien kom til ved en ren tilfeldighet.

– Jeg liker å sykle og se meg omkring, sier han til Akersposten. – En dag la jeg turen ut hit til Lysaker og oppdaget denne undergangen med gammel graffiti som ikke var spesielt fin. Jeg tok med meg et par sprayflasker og fikset det opp litt, smiler han.



Arne Sunde (78) som jobber for Lysakerbyen Næringsvel, fikk tips om denne franskmannen, og klarte å spore ham opp.

– Det var jo slik at han tok seg litt til rette her, smiler Sunde. – Vi hadde egentlig tenkt å gjøre noe helt annet her - men da vi så hans lille stykke graffitiarbeid, skjønte vi at dette kunne være noe å satse på. Det var litt detektivarbeid, men vi fikk tak i ham og engasjerte ham til å utsmykke de triste murveggene her. Han har gjort en flott jobb, og i tillegg har vi ryddet her, skal vaske og pusse og i det hele tatt gjøre denne undergangen mer attraktiv sier Sunde.

Bærum kommune har bevilget halvannen million kroner i såkalte koronamidler til prosjektet. Næringsvellet har søkt Oslo kommune om det samme, men har foreløpig ikke fått en krone.

– Vi har derfor vært nødt til redusere noe på planene våre, sier Sunde. – blant annet tenkte vi å få på plass et nytt rekkverk her, men det har vi vært nødt til å skrinlegge, sier Sunde.



Et lite paradoks kanskje at midlene fra Bærum kommune for det meste går til utsmykning og oppgradering av undergangen på Oslosiden av elven.

Arne Sunde har jobbet for næringsvellet i 30 år, og er mer enn godt kjent med det meste av historien og utviklingen nederst ved Lysakerelva.

Selv om han er langt forbi normal pensjonsalder, er han stadig aktiv som arkitekt.

– Jeg har kvittet meg med mine aksjer i Spor arkitekter, men jobber fortsatt der på timelønn, sier den spreke 78-åringen som nok må sies å ha et betydelig ord med i laget når det kommer til den kreative oppussingen av gangveien under Norges mest trafikkerte vei.

