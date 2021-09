Vi vil kjempe sammen med båtfolket når både båt- og opplagsplasser er truet, skriver Cecilie Lyngby (FnB).

Publisert: 10.09.2021 kl 10:28

Båtlivet i Oslo er under større press enn noensinne. Oslo er en sjøfartsby, men ikke alle folkevalgte ser ut til å anerkjenne behovet for å sikre alle tilganger til sjøen som rekreasjonsområde. Dette truer allemannsretten og en tradisjonsrik kultur som har befestet seg langs fjorden. Oslofjorden skal være som marka, altså for alle.

Båtfolk er ikke rike snobber som enkelte vil ha det til. De er alle slags mennesker, småbarnsforeldre, pensjonister, skuespillere, malere, byråkrater, akademikere og butikkmedarbeidere. Rett og slett et godt sammensurium av hele samfunnet. De er FOLKET, og de fortjener å bli sett og hørt. Vi vil ikke at båtlivet bare skal være noe få forunt. Slik det legges opp til i dag vil det bare kunne bli for de mest bemidlede.

FNB er båtens (og bilens) venn. Vi vil kjempe sammen med båtfolket når både båt- og opplagsplasser er truet.

FNB vil bevare båtlivet i Oslofjorden Vi vil at området rundt Sjølyst skal brukes til rekreasjon for alle som ønsker tilgang til fjorden, uten at det skal gå på bekostning av opplagsplassen for fritidsbåter.

FNB vil jobbe for et bedre båtliv på naturens premisser, samtidig som vi tar vare på båtlivets kultur og den friheten det gir.

FNB vil at diesel til båtbruk skal fortsette å være «avgiftsfri» Vi er imot symbolske særskatter.

FNB vil beholde båt- og opplagsplasser da vi vil at folk skal bestemme selv og ta vare på hverdagen sin. Det er mye god både fysisk, og psykisk helse i båt og båtliv.

FNB mener det bør være et obligatorisk register for båter.

FNB er imot eiendomsskatt. Hvert båtanlegg som blir allment brukt, bør også være fritatt for eiendomsskatt.

FNB støtter et høyhastighetsbevis for båter som går over 50 knop etter vi har sett litt for mange ulykker på sjøen i høy hastighet. Dette går på sikkerhet, ikke fordi vi er glad ipåbud eller forbud.

FNB mener det er urettferdighet ute og går når du er medlem av en seilforening har havneplass så får seilforeningen full momskompensasjon. Er du medlem av en motorbåtforening, får motorbåtforeningen ingenting. Vi vil ha likhet for loven/ reglementet.

FNB vil beholde promillegrensen. Vi mener det har liten betydning om reguleringen er 0,2 eller 0,8. da statistikken viser at de fatale ulykkene har vært med promille over 1,4.

FNB mener reglene for tømming av septik bør revurderes og skjerpes. Det bør ikke skje slik det er regulert i dag, dvs 300 meter fra land, men det bør legges mye mer til rette for tømming med utbygging av tømmestasjoner. Der det er tømmestasjoner bør det også bygges el ladere.

Vi mener det blir for dumt å skylde på båtfolket og badende når avføring fra 300.000 Oslo-beboere strømmer inn til renseanlegget på Bekkelaget alene. Det vil si like mye kloakk som det renner vann gjennom Akerselva på sommeren, uten at nitrogenet skilles ordentlig ut.

Vi vil ha fokus på miljø og er bekymret for alle kloakkutslippene langs Oslofjorden. Vi vil også rette fokus mot avløpsvann og utslipp fra jordbruket i innlandet dergjødsel renner ut i Glomma, samt Drammenselva og havner til slutt i Oslofjorden.

Vi går ekstreme tider i møte, og sterke politiske krefter vil radere det vi engang kjente som «BÅTLIVET I OSLOFJORDEN». Oslofjorden skal gjennom samme hestekur som landets hovedstad. De ønsker forbud mot å legge til ved Lindøya, Gressholmen og Hovedøya med en Yamaha 20 hk, og lastebåter og cruiseskip blir nektet adgang til Oslo havn hvis de ikke er elektrifisert. «Havnevirksomhet og ferdsel på fjorden skal være utslippsfri», heter det i den ekstreme klimaplanen.

Istedenfor å velge å samarbeide med båtfolket skal byrådet prøve å kvele båtkulturen med forbud, påbud, avgifter og gebyrer. I klimaplanen går det klart frem at det nå også skal innføres påbud om x antall båtplasser forbeholdt el-båt. De vil ta livet av den fantastiske norske båtkulturen og strupe mulighetene for denne friheten for å nå byrådet AP, MDG og SV sitt ekstremmål om 95 prosent utslippskutt innen 9 år.

FNB vil kjempe sammen med båtfolket når det nå brygger opp til sjøslag i Indre Oslofjord. Byrådet i Oslo kommunen vil ekspropriere båtplasser og opplagsplasser til fordel for luksusleiligheter og kontorbygg på Sjølyst – uten erstatningsplasser. Bakteppet er at det på samme tid allerede er ca 12 års ventetid på båtplasser i de lokale båtforeningene i Frogner- og Bestumkilen.

Når det gjelder boligpolitikk, mener vi lokalbefolkningens interesser skal være styrende for all byutvikling. Vi er imot fortetting i storbyene.

Vi er negative til høye bygninger uten parkeringsmuligheter, det såkalte timinutters samfunnet som det ser ut som det skal legges opp til her.

FNB vil også rette en sterk kritikk til Plan og Bygningsetaten som svarte til og med negativt på en underskriftskampanje med over 6000 signaturer for å bevare båtlivet i Oslo.

Cecilie Lyngby

partileder, Fnb (Folkeaksjonen nei til mer bompenger)