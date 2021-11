Oslo vil teste elever på 5. til 10. trinn to ganger i uken

Oslo-kommune legger opp til at alle elever på 5. til 10. klassetrinn skal testes to ganger i uka når skolene nå starter med massetesting.

Publisert: 16.11.2021 kl 10:15

OSLO: – Det planlegges for oppstart mot slutten av denne uka, sier smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo sier til Dagbladet.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fortalte i forrige uke at det vil bli igangsatt massetesting av skoleelever. Opplegget er fortsatt under forberedelse, men Hagen sier nå at det legges opp til at 5.- til 10.-klassinger skal testes to ganger i uka.

Målet med massetestingen er å stanse smitteutviklingen på et tidlig tidspunkt og dermed unngå mer inngripende tiltak. Det viktigste Oslos innbyggere kan gjøre, er å følge generelle smittevernråd.

428 nye smittede siste døgn

Det er for øvrig meldt om 21 nye smittede i Bydel Vestre Aker siste døgn og ni nye i Ullern.

Smittetallene i Oslo fortsetter å øke. Det siste døgnet er det registrert 428 nye koronasmittede i Oslo. Det er 133 flere enn samme dag forrige uke.

De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 300 nye smittede per dag i hovedstaden.

Smittetallene er høyest i Bydel Alna. Her er det et smittetrykk på 1.255 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger bydelene Søndre Nordstrand og Grorud med henholdsvis 1.208 og 931.

Smittetallene i de hardest rammede bydelene er tre til fire ganger så høye som i bydelene Vestre Aker (319), Ullern (391) og Nordre Aker (453), der tallene er lavest.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

